Golf – Barracuda Championship | conduce Merritt | Pavan recupera posizioni

Golf - PGA Tour 2019 : Andrea Pavan recupera terreno al Barracuda Championship - secondo giro sospeso per la pioggia : secondo giro complicato per il Barracuda Championship 2019, torneo del PGA Tour che si disputa sul percorso del Montreux Golf and Country Club di Reno, in Nevada (Stati Uniti). La pioggia incessante ha infatti costretto gli organizzatori a sospendere il gioco con la maggior parte dei giocatori ancora in campo e soltanto la terza giornata decreterà quindi coloro che avranno superato il taglio. La formula dell’evento è decisamente ...

Golf – Barracuda Championship : gioco sospeso - solo 12 buche per Pavan : Pga Tour: nel Barracuda Cahmpionship gioco sospeso, solo 12 buche per Pavan E’ stato sospeso per maltempo il primo giro del Barracuda Championship, torneo del PGA Tour che si svolge sul percorso del Montreux G&CC, a Reno nel Nevada, dove nella classifica provvisoria Andrea Pavan è al 92° posto con il par dopo aver giocato 12 buche. La gara si disputa con una formula stableford modificata in cui si assegnano 8 punti per un albatross, ...

Golf - PGA Tour 2019 : David Lingmerth al comando del Barracuda Championship. Attardato Andrea Pavan : In concomitanza con il WGC è tempo di alternate events per il PGA Tour. Spazio al Barracuda Championship (montepremi 3,5 milioni di dollari), torneo dalla stravagante formula di punteggio che si disputa sul percorso par 72 del Montreux Golf and Country Club di Reno (Nevada, Stati Uniti). Capitolo punteggi. Come detto non vengono assegnati gli score canonici, ma punti. Per questo motivo il segno + non sarà l’incubo dei protagonisti bensì ...