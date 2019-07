Gli incidenti finti | per spaventare gli studenti

Gli incidenti stradali "costano" 18 miliardi l'anno : Italia tra le peggiori d'Europa : Ci sono orari in cui è più pericoloso mettersi in strada, vale per automobilisti e pedoni: lo rilevano i dati Istat sugli...

Strade : diminuiscono le vittime deGli incidenti - ma giovani e pedoni sempre più a rischio : Nel 2018 il numero dei morti e dei feriti sulle Strade d'Italia è calato rispetto a un anno prima, anche se aumentano le vittime tra pedoni e conducenti di ciclomotori, mentre giovanissimi e anziani continuano a essere le fasce d'età più a rischio. Lo dice il rapporto annuale Aci-Istat diffuso oggi. Dopo il picco del 2017 cala il numero dei morti Nel 2018 si sono registrati 172.344 incidenti stradali con lesioni a persone, in calo rispetto al ...

Montagna : i consiGli deGli esperti per gite sicure senza incidenti : In questi giorni gli interventi si sono susseguiti senza sosta per Suem e Soccorso alpino e speleologico Veneto. Visto l’approssimarsi di agosto, che comporterà l’aumento dei frequentatori delle montagne, il CNSAS diffonde alcune norme comportamentali, quale contributo alla prevenzione degli incidenti e delle situazioni di difficoltà generali. “Scegliere escursioni e salite commisurate alla propria preparazione tecnica e alla propria ...

CaGliari - non si fermano all'alt dei carabinieri : morti in due diversi incidenti stradali : Gli episodi a poche ore di distanza con una dinamica simile. Una delle vittime era ai domiciliari; l'altra sarebbe scappata dalla pattuglia perché guidava con la patente scaduta

Ryanair cambia nome al Boeing 737/ Tolta scritta "Max" dopo Gli incidenti aerei : Ryanair cambia il nome dei Boeing 737 Max in '8200' dopo incidenti aerei: la società non conferma ma il peso della tragedia in Etiopia si fa sentire

I dottori di Chicago Med 3 tra incidenti e cleptomania : anticipazioni 12 e 19 luGlio : Nuovo appuntamento con Chicago Med 3 che torna in onda questa sera su Italia1 dopo l'ottimo debutto della scorsa settimana. A tenere compagnia al pubblico della rete giovane Mediaset ci penseranno ben tre episodi del medical drama firmato da Dick Wolf ovvero il quarto, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, "Buoni o cattivi", "Non ti muovere" e "Legami stretti". A partire dalle 21.20 circa, prenderanno il via le disavventure dei ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - trame episodi 8 e 15 luGlio tra incidenti e identità nascoste : Nuovo appuntamento con la squadra di Hawaii Five-0 u su Rai2 nella serata di lunedì 8 luglio. La seconda rete propone due episodi inediti dell'ottava stagione, seguiti da una replica. La programmazione resterà invariata per l'estate, salvo cambiamenti. Si parte con l'episodio 8x07 dal titolo "incidenti", di cui vi riportiamo la sinossi: Junior rischia di essere investito da una macchina mentre corre per la strada e scopre che alla guida c'è ...

Boeing donerà 100 milioni di dollari alle famiGlie delle vittime dei due incidenti dei 737 Max : Boeing, la grande società statunitense costruttrice di aeroplani, ha annunciato che donerà complessivamente 100 milioni di dollari (circa 90 milioni di euro) alle famiglie delle persone morte nei due incidenti dei suoi 737 Max, avvenuti uno a ottobre in Indonesia

VIDEO GP Austria F1 - prove libere : highlights e sintesi. Leclerc firma il miGlior tempo - che incidenti di Bottas e Verstappen : Oggi sono andate in scena le prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo allo Spielberg, Charles Leclerc ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione e ha lanciato il guanto di sfida: la Ferrari sembra poter dire la sua nella lotta per la vittoria, il monegasco è piaciuto con le gomme rosse e anche Sebastian Vettel si è distinto con medie e hard. Venerdì caratterizzato da tanti incidenti con Valtteri ...

Mauro Corona torna a Cartabianca : «Sono stato un po’ maleducato e arrogante. Questi incidenti mi hanno miGliorato» – Video : Mauro Corona e Bianca Berlinguer Tutto è bene quel che finisce bene: Mauro Corona è tornato a Cartabianca. Per chi si fosse perso le turbolenti vicende della coppia televisiva Corona-Berlinguer, la giornalista martedì scorso aveva annunciato l’allontanamento dello scrittore dal programma. Questo lunedì però Corona aveva mandato segnali di pace alla giornalista ed espresso la volontà di prendere parte all’ultimo appuntamento del talk. Detto ...

Il CEO di Boeing ha ammesso di aver commesso “un errore” con la luce che segnalava il guasto che potrebbe aver causato Gli incidenti ai 737 MAX : Dennis Muilenburg, CEO di Boeing, ha ammesso di aver commesso «un errore» nell’implementazione del sistema che segnalava con una luce eventuali guasti ai due sensori il cui malfunzionamento si pensa sia stato alla base degli incidenti ai voli ET302, caduto

Incidenti a PoveGliano e a Caposile : morti Giuseppina Lo Brutto e un centauro : Due vittime sulle strade del Veneto una nel Trevigiano, una seconda alle porte di Jesolo. Sabato mattina alle 7,20 i

Torino ricorda le vittime deGli incidenti di Piazza San Carlo. FOTO : Torino ricorda le vittime degli incidenti di Piazza San Carlo. FOTO Nella Piazza torinese si è tenuta una commemorazione in ricordo dei due morti causati dalla calca che si scatenò la sera del 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale Champions tra Juventus e Real Madrid. LA ...

