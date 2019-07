Gli Extraterrestri di Elio conquistano Punta Secca

È possibile una teologia deGli extraterrestri? : L'anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna ha generato un gran numero di articoli che avevano per tema lo spazio. Tra essi figura l'intervista di Agi a Jessica Meir, la possibile futura prima donna sulla Luna, che ha dichiarato di credere nell'esistenza degli alieni. In proposito, ho spesso colto da parte di non pochi cristiani, una posizione di chiusura. Una vita extraterrestre, statisticamente possibile, sarebbe per loro invece ...

Invasione Aliena : Il patto tra USA e Russia. Se Gli Extraterrestri ci invadono ci alleiamo. : Invasione Aliena: Il patto tra USA e Russia. Se gli ”extraterrestri”ci invadono ci alleiamo. Cosa fareste se L’umanità per qualche ragione venisse attaccata da qualche forma di vita non terrestre? Se lo sono domandati nel 1985 Reagan e Gorbachev , dopo essersi incontrati per la prima volta a Ginevra, per parlare della corsa agli armamenti. Ma, prima […] L'articolo Invasione Aliena: Il patto tra USA e Russia. Se ...