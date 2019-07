Giornate Cinema Lucano | Massimiliano Morra | Nuovi progetti e una nuova persona nel

Giornate Cinema Lucano - Lisa Marzoli : "La mia Vita in diretta - tra lavoro e maternità" (VIDEOINTERVISTA) : Giornate Cinema Lucano, Lisa Marzoli: "La mia Vita in diretta, tra lavoro e maternità" (VIDEOINTERVISTA)

Giornate Cinema Lucano - Raffaella Camarda : "Cuccarini e Ingrassia due grandi maestri" : Per lei, reduce da un tour teatrale di successo, il premio di attrice rivelazione durante la quarta serata della kermesse...

Giornate Cinema Lucano - Paolo Ruffini : "Con 'Up & Down' mi sono riconciliato con le cose belle" : L'attore, premiato durante la terza serata della kermesse Cinematografica - in scena a Maratea dal 22 al 27 luglio - parla...

Richard Gere conclude Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea : L’undicesima edizione de “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” è stata organizzata come di consueto

Lisa Marzoli e Gianluca Mech tra gli ospiti delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : Un altro nome di prestigio si aggiunge alla già lunga lista dei personaggi che saliranno sul palco dell’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” che si terrà dal 22 al 27 luglio nella “perla del Tirreno”. Durante la serata del 27 luglio verrà premiata Lisa Marzoli, giornalista che, nel corso di questi anni, grazie alla sua professionalità, ha conquistato ...

Alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” arriva il drive-in marino : E’ iniziato il conto alla rovescia per l’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”. Sei giorni di grande Cinema internazionale – dal 22 al 27 luglio nella “perla del Tirreno” – con le proiezioni dei film in concorso (corti e lungometraggi), masterclass, musica, omaggi, eventi speciali, ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello che ...

Roberto Cerè protagonista delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea”. : Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico della undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano che si terrà dal 22 al 27 luglio aMaratea. Roberto Cerè, uno dei ‘life coach’ più influenti a livello internazionale, sarà tra i protagonisti della serata del 24. Fondatore della Leadership Academy, il programma manageriale rivolto a imprenditori, liberi professionisti e ...

La perla del Tirreno premia il talento italiano : Antonio Cabrini alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” : Non solo Cinema, spettacolo e cultura all’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva perla del Tirreno. Durante la serata del 24 sarà premiato l’allenatore ed ex calciatore Antonio Cabrini, Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Cabrini, uno dei più grandi talenti italiani di ogni tempo, si è ...

Alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” brilla la stella di Milly Carlucci. : Si amplia il ‘parterre de roi’ dell’undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno. Durante la serata del 27 luglio salirà sul palco Milly Carlucci, uno dei volti del piccolo schermo più amato dal pubblico italiano. La conduttrice – che ha recitato anche al Cinema e a teatro – verrà ...

Loretta Goggi aprirà l’11^ edizione delle Giornate del cinema Lucano a Maratea : Trepidante attesa per l’inizio della undicesima edizione delle giornate del cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno, oltre all’anteprima del 22con l’attore hollywoodiano Joe Panteliano. Ad aprire la kermesse uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, Loretta Goggi. Donna di grande spessore artistico, tanto da ...

