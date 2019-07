Freschi | semplici e buonissimi | ecco gli “Spaghetti del Brigadiere” Si preparano in 5

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) Con l’estate in molti si sforzano a seguire la dieta o a mantenere un certo decoro per essere belli, in forma e smaglianti in spiaggia. Se però la vostra prova costume è stata superata oppure se non vi siete proprio fatti problemi a riguardo, potete sbizzarrirvi in cucina ed essere liberi da qualsiasi catena culinaria. Questa, infatti, è la stagione in cui più delle altre si può sperimentare e, soprattutto, si può assaggiare: dai dolci ai primi, dal pesce alla carne. Se siete in vacanza infatti non potete non mangiare le prelibatezze del posto in cui siete. Se siete rimasti a casa, invece, non potete non provare qualche nuova ricetta. Quella che vi proponiamo oggi è nota comedel, è tipica del sud ma va bene a qualsiasi latitudine d’Italia. Il procedimento èssimo e vi basteranno pochi minuti per prepararli, sia che voi siate cuochi esperti sia che siate ...

