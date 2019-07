Francesco Chiofalo | “L’unico modo per superare gli ostacoli della vita è ridere”

Francesco Chiofalo parla del tumore - di Temptation Island Vip e di Selvaggia Roma : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo, l'amatissimo Lenticchio di Temptation Island, torna a parlare di due degli argomenti che più suscitano l'interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l'ex Selvaggia Roma, riapparsa in televisione dopo l'esperienza al dating show ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo e Antonella possibili partecipanti ma lui resta vago : Una delle coppie di Temptation Island Vip 2 potrebbe essere quella formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Sono settimane che i due ragazzi vengono accostati al reality di Canale 5 e ieri, durante un'intervista radiofonica, il romano non ha affatto smentito il gossip che lo vorrebbe per la terza volta nel cast del format. "Lenticchio", inoltre, ha anche punzecchiato la ex Selvaggia Roma, che da poco ha debuttato nel mondo della ...

Francesco CHIOFALO/ Dopo la malattia l'amore con Antonella Fiordelisi - Chi Summer Tour - : FRANCESCO CHIOFALO: Dopo un periodo difficile dovuto alla malattia, è tornato a sorridere al fianco di Antonella Fiordelisi. I due saranno sul palco del Chi Summer Tour a Rapallo

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia : "Da cantante non penso che avrà successo" - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation Island potrebbe partecipare all'imminente nuova edizione "vip" del docu-reality sui tradimenti In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island ...

Francesco Chiofalo torna a parlare del cancro e lancia una frecciatina all’ex : Francesco Chiofalo svela il suo segreto per superare gli ostacoli che la vita presenta Ospite insieme alla sua fidanzata da Giada Di Miceli al programma radiofonico Non succederà più dell’emittente Radio Radio, Francesco Chiofalo ha colto l’occasione per lanciare un importantissimo messaggio. Intervistato dalla padrona di casa del programma, l’ex concorrente di Temptation Island si […] L'articolo Francesco Chiofalo torna ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi - i tatuaggi coi nomi per suggellare l'amore : Un tatuaggio uguale per ricordarsi di quanto si amino e di quanto l'ultimo periodo li abbia messi alla prova. Questa è la più recente 'pazzia', come la definiscono loro, fatta da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi, che hanno deciso di tatuarsi i loro nomi sul braccio senza porsi troppe domande.I dubbi, però, arrivano da parte dei fan, che a seguito del post pubblicato su Instagram da Francesco, che raccontava del tattoo appena fatto, ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi : “Ti amo” : Francesco e Antonella, gesto per suggellare il loro amore dopo il periodo difficile Hanno deciso di farsi un tatuaggio comune a diversi fidanzati: Francesco e Antonella hanno impresso sulla pelle i loro nomi per sentirsi sempre vicini. Non ci hanno forse pensato tanto? Potrebbero lasciarsi tra pochi mesi e dovranno quindi coprire quei nomi? Loro […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi: “Ti ...

Francesco Chiofalo violento? Parla Antonella Fiordelisi : Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo da tre mesi e schermitrice, è andata su tutte le furie quando le è stato chiesto se il suo ragazzo fosse violento o meno. Il motivo? La sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, aveva insinuata di essere stata maltrattata da lui.Ecco cosa ha dichiarato Antonella: "Questa è veramente una cosa che mi fa rabbia. Veramente, mi fa inca…re. Ne sono state dette di tutti i colori a questo povero ragazzo, ...

Temptation Island - come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore : Antonella Fiordelisi ha raccontato delle attuali condizioni di salute di Francesco Chiofalo, colpito da tumore al cervello: "Chemoterapia devastante, ha perso tutti i muscoli". Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, sta attraversando un periodo di riabilitazione, a seguito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto a gennaio 2019 per l'asportazione di un tumore ...

Antonella Fiordelisi rivela le condizioni di Francesco Chiofalo : “La radioterapia è devastante” : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, tra mille difficoltà, continuano la loro storia d'amore. Lei ha parlato al settimanale "DiPiù" del difficile recupero post-operatorio: "Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima". E la radioterapia avrebbe avuto effetti devastanti su di lui.Continua a leggere

Francesco Chiofalo - il tumore al cervello e le conseguenze "devastanti" della radioterapia : come sta oggi : Altri momenti difficili per Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island (era diventato famoso con il soprannome Lenticchio) che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione per rimuovere un tumore al cervello. Dopo la grande paura, è iniziata la lenta, complicata r

Francesco Chiofalo tumore - parla Antonella : “Radioterapia devastante” : Il tumore al cervello di Francesco Chiofalo: come sta oggi Lenticchio Francesco Chiofalo si sta riprendendo dal tumore al cervello che lo ha colpito qualche mese fa. Dopo l’operazione dello scorso gennaio, durata ore, il famoso Lenticchio di Temptation Island ha dovuto affrontare un lungo periodo di cure e riabilitazione. Cure che il personal trainer […] L'articolo Francesco Chiofalo tumore, parla Antonella: “Radioterapia ...

Temptation Island - Antonella a Francesco Chiofalo : “Non sei un malato” : Temptation Island: Francesco Chiofalo riceve una lettera da Antonella Fiordelisi Qualche tempo fa, come i lettori di DiPiù sicuramente ricordano, Francesco Chiofalo aveva scritto una lettera, pubblicata sul n° 21 del settimanale, indirizzata alla fidanzata Antonella Fiordelisi, alla quale comunicava il suo desiderio di lasciarla, per non obbligarla a stargli a fianco durante la lotta contro la malattia (l’ex concorrente di Temptation ...

Antonella Fiordelisi cantante - la nuova hit : nel video c’è anche Francesco Chiofalo : Antonella Fiordelisi, il suo nuovo singolo si intitola Din Dan: la fidanzata di Francesco Chiofalo al settimo cielo Antonella Fiordelisi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ma è anche molto altro: è anche cantante, per esempio, e oggi è uscito il suo nuovo singolo, Din Dan. Inutile dire che l’ex tentatrice di Temptation Island è […] L'articolo Antonella Fiordelisi cantante, la nuova hit: nel video c’è anche Francesco Chiofalo ...