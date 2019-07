Formula 1 – Verstappen soddisfatto | Vettel euforico dopo la rimonta | podio da… papà per

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Formula 1 – Verstappen sorride a metà : “siamo vicini a Ferrari e Mecedes ma c’è del lavoro da fare” : Verstappen sorride a metà dopo il 5° posto ottenuto nelle FP2 del Gp di Germania: il pilota della Red Bull è pronto a diminuire il gap da Ferrari e Mercedes Quinto posto per Max Verstappen nelle FP2 del Gp di Germania. Il pilota della Red Bull si è piazzato dietro al duo di testa composto dalle Ferrari di Leclerc e Vettel e alla coppia Mercedes Hamilton-Bottas. Un gap che non spaventa Verstappen, ma che va colmato col duro lavoro, come lo ...

Formula 1 – Verstappen ripensa a Silverstone : “Vettel? Ecco cosa mi ha detto dopo il contatto” : Max Verstappen e l’incidente con Vettel a Silverstone: l’olandese della Red Bull la prende con filosofia, le parole alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Sta per iniziare un nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti tornano a bordo delle loro monoposto questa mattina ad Hockenheim per le prime prove libere del Gp di Germania. Intanto, ieri, i campioni delle quattro ruote hanno incontrato la stampa per raccontare con ...

Formula 1 – Leclerc - il sogno di diventare campione del mondo e i duelli con Verstappen : “non vedo l’ora di altri ruota a ruota con lui” : Charles Leclerc sogna ad occhi aperti: le parole del giovane monegasco della Ferrari sul titolo di campione del mondo e sulla rivalità con Verstappen E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes cercherà di confermarsi leader indiscussa nella sua seconda gara di casa, ma dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel a caccia di riscatto dopo la delusione dello scorso anno e gli ...

Formula 1 – Verstappen ad Hockenheim con Silverstone nella testa : “senza l’incidente…” : Verstappen motivato per il Gp di Germania: le parole dell’olandese alla vigilia della gara di Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo pubblico. Anche Max Verstappen proverà a dire ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

Formula 1 – Wolff - la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen : “in alcuni casi manovre sporche - ma i miei piloti…” : Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e ...

Formula 1 – Verstappen all’attacco - frecciatina a Leclerc dopo Silverstone : “stava ancora soffrendo per l’Austria” : Verstappen pungente nei confronti di Leclerc dopo la gara di Silverstone: le parole dell’olandese sul duello col ferrarista al Gp di Gran Bretagna Tanto spettacolo domenica in pista a Silverstone, dove si è disputato il Gp di Gran Bretagna. Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, seguito dal compagno di squadra Bottas e dal giovane Leclerc, che ha approfittato del contatto tra Verstappen e Vettel per salire ancora una ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Verstappen : Seb da applausi nonostante il danno - il gesto post gara è da vero signore [VIDEO] : Sebastian Vettel è un vero signore: il gesto del tedesco della Ferrari dopo il tamponamento a Max Verstappen a Silverstone E’ andato in scena ieri il Gp di Gran Bretagna: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Bottas e Leclerc. A pochi giri dal termine della gara di Silverstone non sono però mancati i colpi di scena: Sebastian Vettel, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, ha tamponato ...

Formula 1 - Vettel si mette a nudo dopo l’incidente con Verstappen : “ecco cosa mi frustra” : Il pilota tedesco non può esimersi dal commentare l’errore che ha rovinato la sua gara e quella di Verstappen a Silverstone Ennesimo errore per Sebastian Vettel, una consuetudine negli ultimi mesi per il pilota tedesco, entrato in un vortice da cui non riesce più a tirarsi fuori. Photo4/LaPresse Il tamponamento avvenuto al giro 33 del Gp di Silverstone svela lo stato d’animo del quattro volte campione del mondo, lontanissimo ...

Formula 1 - Leclerc non le manda a dire a Verstappen : fischiano le orecchie dell’olandese : Il monegasco ha lanciato una frecciatina a Verstappen, con cui ha ingaggiato un duello all’ultimo sorpasso durante il Gp di Silverstone Charles Leclerc si gode un grandissimo terzo posto a Silverstone, un regalo consegnatogli sul piatto d’argento dal proprio compagno di squadra Vettel, protagonista di uno spettacolare incidente con Verstappen al giro numero 33. ANDREJ ISAKOVIC / AFP Con l’olandese ci ha avuto a che fare ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

Formula 1 - Sebastian Vettel fa mea culpa : “l’incidente con Verstappen? E’ stata colpa mia - vi dico perchè” : Il pilota tedesco si è scusato prima con Verstappen e poi ha spiegato l’errore che lo ha spinto a tamponare l’olandese E’ finita malissimo la gara di Sebastian Vettel a Silverstone, il pilota tedesco infatti ha chiuso in fondo alla classifica per colpa di un incidente con Verstappen, causato proprio da lui stesso. Photo4/LaPresse Un tamponamento tanto pericoloso quanto spettacolare, in cui il ferrarista ha avuto senza ...