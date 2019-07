Formula 1 – Lando Norris penalizzato | il cambio di un componente del motore gli costa la

Formula 1 - la McLaren riparte da Carlos Sainz e Lando Norris : line-up confermata anche per il 2020 : Il team di Woking ha confermato la propria coppia di piloti anche per la prossima stagione, allontanando definitivamente un ritorno di Alonso line-up confermata, Lando Norris e Carlos Sainz Jr saranno i piloti titolari della McLaren anche per il 2020. Il team di Woking lo ha ufficializzato nella serata di oggi, decidendo di proseguire sul solco tracciato ormai nove mesi fa. photo4/Lapresse I risultati di questa stagione stanno confermando ...