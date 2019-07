Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire el’impatto con. Multata la Ferrari La Ferrariun clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo contro le barriere e costringendo la safety car ad entrare in pista. Tornato ai box per il cambio gomme, Leclerc ha ricevuto l’ok per ripartire, ma una volta uscito dalla sua piazzola ha sfiorato Romainche arrivava alle sue spalle. Il pilota monegasco è finito sotto investigazione, ma i commissari hanno deciso di punire la Ferrari con una multa e non dare 5 secondi di penalità al pilota che, effettivamente, ha solo ricevuto ...

