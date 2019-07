Formula 1 | cambia l’ordine di arrivo del Gp di Germania | Hamilton guadagna clamorosamente

Formula 1 – Hamilton non cambia approccio - ma il caldo in Germania è allarmante : “saremo nei guai” : Lewis Hamilton, le alte temperature e la prima metà di stagione eccezionale: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp di Germania Si accedono nuovamente i motori: questa mattina si comincia con le prime prove libere del Gp di Germania di Formula 1. Ad Hockenheim c’è chi va a caccia del riscatto e chi invece alla ricerca di conferme, come Lewis Hamilton, attuale leader della classifica piloti, con 39 punti sul ...

Formula 1 – Button non cambia idea : “Hamilton in Ferrari? Potrebbe essere la fine della sua carriera” : Jenson Button ribadisce la sua idea: l’ex pilota di Formula 1 boccia l’idea di un futuro di Hamilton in Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato finora poco spettacolo in pista ma tante polemiche. Solo nelle ultime gare i piloti hanno regalato emozioni forti al pubblico con delle lotte appassionanti. La Mercedes domina in maniera indiscussa, con Lewis Hamilton leader del mondiale, seguito dal suo compagno di squadra ...

Calendario Serie A - la Formula non cambia : tutto rimandato al 2020-21 : Per questa stagione non ci saranno variazioni sulla formula del Calendario di Serie A: l’ordine delle partite rimarrà invariato tra andata e ritorno.“powered by Goal”Non ci saranno cambiamenti nella formula del Calendario per la stagione 2019/2020 di Serie A.Lo ha deciso l’assemblea di Lega, che ha detto no al Calendario ‘sfalsato’ in stile Premier League con ordine diverso delle partite tra andata e ritorno.Verrà ...

Formula 1 - Steiner blinda i suoi piloti : “non c’è ragione di cambiare nel 2020. Alonso? Non gioverebbe alla squadra” : Il team principal della Haas ha confermato che Grosjean e Magnussen rimarranno anche nel 2020, allontanando poi la suggestione Alonso Il Team Haas non modificherà la propria line-up di piloti nel 2020, lo ha confermato Gunther Steiner nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS. Il team principal del team americano, in difficoltà nel corso di questa stagione, ha espresso la propria fiducia a Grosjean e Magnussen, ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - Pirro sincero : “la mia vita è cambiata - ma lo sport è meritocrazia…” : Emanuele Pirro torna sulla penalità di Sebastain Vettel a Montreal: le parole sulle conseguenze e sui motivi della decisione E’ passata una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal: nonostante lo strike di Jorge Lorenzo al Montmelò, di questo pomeriggio, si parla ancora della penalizzazione che Vettel ha ricevuto a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che gli ha impedito di aggiudicarsi la vittoria nonostante abbia tagliato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez : nuova Formula per convincere il Real : Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell’ ...

Formula 1 - prime indiscrezioni sul regolamento del 2021 : sparisce il giovedì e cambiano le prove libere : La Federazione ha inviato ai team una bozza del regolamento che scatterà dal 2021, dalla quale emergono sorprendenti novità Week-end importante quello di Montreal, non solo dal punto di vista sportivo ma anche politico. La Federazione Internazionale infatti ha inviato proprio oggi a tutti i team una bozza del regolamento che entrerà in vigore dal 2021, rivelando le prime novità su cui le scuderie hanno discusso proprio questo ...