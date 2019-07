Folla alla camera ardente del carabiniere Il dolore composto della moglie

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Angelo Scarano Nonostante il clima non proprio clemente, sono tantissimi i cittadini in fila in piazza MontePietà. Ladel vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, Rosa Maria, veglia in piedi in maniera composta il feretro del maritodi Mario Cerciello Rega, ilucciso nella notte tra giovedì e venerdì. Nonostante il clima non proprio clemente, sono tantissimi i cittadini in fila in piazza MontePietà. Ladel vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, Rosa Maria, veglia in piedi in maniera composta il feretro del marito, ucciso a coltellate a piazza Cavour mentre era in servizio nelle prime ore di venerdì notte. Laè stata allestita all'internoCappella di piazza del Monte di Pietà. La bara del militare è avvolta in una bandiera tricolore, sopra è stata posta una sua ...

