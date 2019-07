Fire Emblem | Three Houses | Nintendo sostituirà un doppiatore accusato di violenza sessuale

Fonte : eurogamer

(Di domenica 28 luglio 2019)ha annunciato l'arrivo di una patch percheilinglese del protagonista maschile,di.Ilin questione è Chris Niosi, che dà voce a Byleth sia nel titolo recentemente pubblicato suSwich che inHeroes per dispositivi mobile. Negli ultimi mesi sono emerse in rete numerose testimonianze da parte di ex-colleghi secondo cui l'attore avrebbe manifestato comportamenti disdicevoli sul luogo di lavoro, in alcuni casi sfociando in molestie sessuali. Lo scorso 17 luglio lo stesso Noisi ha pubblicato su Tumblr un messaggio in cui si scusa per "aver trattato in modo orribile e sfruttato" colleghi e le persone a lui care.Leggi altro...

