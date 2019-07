Finn Elder | il king of nothing per cui la morte è garantita

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Chiara Sarra Choc negli Stati Uniti per l'omicidio del carabiniere da parte del 19enne. La famiglia: "Siamo scioccati e sgomenti" È il "of", il "re del nulla".egan Lee, il 19enne statunitense che ha confessato l'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello si definisce così sui social. Il suo account Instagram è privato, ma la sua biografia recita: "Death in guaranteed, life is not" ("la, la vita no"). Accanto due emoticon: le spade incrociate e un lupo. Una citazione, probabilmente, di qualche serie tv. "" come lo chiamano amici e parenti, è nato a San Francisco nel 2000 e si è diplomato alla Tamalpais High School nel 2018 a Mill Valley, in California, proprio come l'amico Gabriel Christian Natale Hjorth. "Mai visto alcuna violenza in lui, nulla che mi potesse far credere che accadesse quello che è successo", racconta ...

cjmimun : 'Lo conosco da quando era un bambino. Sono scioccata. E' un bravo ragazzo, uno dei piu' bravi del quartiere. Quello… -