Finale Staffetta 4x100 misti donne Diretta streaming video Rai | c' è Pellegrini!

Staffetta 4x200 sl sfiora il bronzo mondiale - panziera in Finale : Una magnifica Staffetta 4x200 sfiora il colpaccio; porta il limite italiano sul 7'02"01 e resta fuori dal podio per tre centesimi

DIRETTA STAFFETTA 4x200 SL Finale/ Italia di legno per 3 centesimi - Mondiali nuoto - : DIRETTA FINALE STAFFETTA 4x200 m stile libero maschile: streaming video e tv Rai. L'Italia vuole centrare una nuova medaglia ai Mondiali di nuoto 2019.

Staffetta 4x200 sl Finale/ Diretta streaming Rai : Italia a medaglia? - Mondiali nuoto - : Diretta finale Staffetta 4x200 m stile libero maschile: streaming video e tv Rai. L'Italia vuole centrare una nuova medaglia ai Mondiali di nuoto 2019.

Mondiali Nuoto 2019 – Staffetta mista 4×100 in Finale col record - ok Miressi e Cusinato : i risultati delle batterie del 24 luglio : Gli azzurri della Staffetta mista ottengono l’accesso in finale con il nuovo record italiano, Miressi e Cusinato accedono nelle rispettive semifinali: fuori Condorelli e Scalia Quarta giornata di batterie ai Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, una mattinata che non inizia in maniera positiva per l’Italia che registra l’eliminazione di Silvia Scalia nei 50 dorso. Gian Mattia D’Alberto / ...

Pentathlon - Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 : Elisa Sala in Finale tra le Under 17 - settima l’Italia nella staffetta maschile Under 19 : Sono scattati oggi a Sofia, in Bulgaria, i Mondiali Youth A & Youth B di Pentathlon: tra le Under 19 erano in programma le semifinali femminili, con il passaggio all’atto conclusivo di una sola delle azzurrine in gara, Elisa Sala, che conclude nona nel Gruppo B con 941 punti, mentre vengono eliminate Sara Forti, 24ma nel Gruppo A, e Vittoria Bianco, 20ma nel Gruppo B. Tra gli Under 17 Italia settima nella staffetta maschile con Giorgio ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri! Setterosa ai quarti! Sesto posto per Cerruti/Ferro nel sincro - out nei tuffi Pellacani. In corso la Finale da 3m : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Cerruti/Ferro in gara nel sincro - Setterosa ai quarti di Finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di Finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani - cresce l’attesa per il sincronizzato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di Finale! Fuori in semiFinale Chiara Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di Finale! Ultima rotazione nella semiFinale di Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di Finale! Alle 8.30 Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi Alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di Finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

European Games di Minsk – Atletica : Italia in Finale nella staffetta a inseguimento - Fofana brilla ancora nei 110HS : La staffetta azzurra si qualifica per la finale che si terrà domenica, terza vittoria invece per Fofana nei 110HS L’Italia è in finale ai Giochi Europei di Minsk. È il verdetto della staffetta a inseguimento “The Hunt” che chiudeva la semifinale di oggi: Giulia Riva porta il testimone al traguardo al secondo posto (4:27.91) finalizzando le frazioni di Riccardo Tamassia, Maria Enrica Spacca (al posto di Irene Baldessari frenata dai crampi) ...