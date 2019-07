FIFA 20 | Svelate due nuove Icons

FIFA 20 : Svelate le prime carte Ones To Watch : EA Sports pochi istanti fa ha ufficializzato le prime quattro carte Ones To Watch ( OTW ). Inoltre è stato comunicato che il prossimo 31 Luglio saranno divulgate alcune notizie ufficiali riguardanti la modalità FIFA 20 Ultimate Team. Eden HazardLuka JovicJoao FelixThorgan Hazard FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source