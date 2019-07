Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Distretto di Matara, provincia meridionale dello Sri. Su un bus pubblico scassato un assistente locale dell’ambasciata italiana a Colombo sta portando indietro le ceneri di un turista italiano morto annegato. L’urna è affidata alle sue ginocchia lui, munito di grande pazienza, la stringe e difende ad ogni frenata per cinque ore. Lo stesso impiegato però era stato inviato su ben altri mezzi, l’auto blu e l’autista, quando si era trattato di scortare un ex diplomatico nei guai con la giustizia singalese, a 300 km di distanza. Protagonista involontario di entrambi gli episodi è uno sventurato signore da 10 anni in forza alla nostra sede a Colombo, con mansioni da assistente amministrativo ora misteriosamente degradato a “centralinista”, probabilmente ignaroingranaggi che lo mettono in moto. La piccola storia fa parte di una grande anomalia di cui poco si parla. Il ...

Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Farnesina, le strane ‘missioni’ degli impiegati a contratto: in Sri Lanka 10 ore sul bus con l’urna di un italiano sul… - fattoquotidiano : Farnesina, le strane ‘missioni’ degli impiegati a contratto: in Sri Lanka 10 ore sul bus con l’urna di un italiano… - MPenikas : FQ: Farnesina, le strane ‘missioni’ degli impiegati a contratto: in Sri Lanka 10 ore sul bus con l’urna di un ital… -