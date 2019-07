Farmaci contro l’aritmia cardiaca possono essere associati ad un maggior rischio di cadute

Un piccolo impianto per la lotta contro l’AIDS : un ‘bastoncino’ di plastica nel braccio assicura Farmaci anti-HIV per 1 anno : Test molto preliminari su un piccolo impianto sistemato nel braccio contenente un nuovo farmaco contro l’HIV, suggeriscono che potrebbe proteggere dalle infezioni per un anno intero. A riportarlo è il New York Times. Il nuovo dispositivo, prodotto dall’azienda farmaceutica Merck, è stato testato in una dozzina di soggetti per 12 settimane. Ma gli esperti sono già piuttosto entusiasti per il suo potenziale di rivoluzionare la lunga ...

Tensione Cina-Usa - l’arma segreta in mano a Pechino sono i medicinali : controllano il 40% dei principi attivi dei Farmaci americani : Dimenticate semiconduttori, chipset, terre rare e intelligenza artificiale. La vera guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe disputarsi tra gli scaffali di ospedali, supermercati e farmacie. Ne è convinta Rosemary Gibson, senior advisor di Hasting Center, istituto per la ricerca bioetica, nonché autrice di China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine. Secondo quanto spiega Gibson in un articolo comparso ...

Seborax : recensioni mediche sul siero anti acne e brufoli - controindicazioni - prezzo in Farmacia - funziona o è una truffa? : Seborax è un siero che è stato creato per cercare di regolare le ghiandole subacee e che va a purificare i pori e tutte le imperfezioni. Entrando maggiormente nello specifico, si tratta di un trattamento intensivo che è stato realizzato per tutte quelli pelli che sono alle prese con problemi di acne. Il prodotto, nonostante sia di recente diffusione, sta già spopolando in Italia: un potente mezzo, ideale per tutti coloro che sono alle prese con ...

Keto Slim Fit : recensioni mediche - controindicazioni - prezzo in Farmacia - funziona per dimagrire o è una truffa? : Keto Slim Fit è il nuovo e rivoluzionario integratore alimentare dimagrante che vi aiuterà a perdere peso in maniera efficace e in breve tempo permettendovi inoltre di regolarizzare la massa del vostro corpo. Ma funziona davvero per dimagrire o è una delle tante truffe che circolano sul web? Per scoprirlo a seguire trovate tutte le informazioni utili riguardanti il nuovo Keto Slim Sit, come va usato, quali sono gli ingredienti che lo compongono, ...

Nelle spugne per lavare i piatti si nasconde l’arma segreta contro la resistenza ai Farmaci : Gli scienziati hanno scoperto che Nelle spugne che utilizziamo per lavare i piatti si nascondono alcuni virus, batteriofagi, che riescono ad uccidere i batteri, anche quelli resistenti agli antibiotici che causa infezioni che non curate possono essere pericolose per la nostra salute. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta.Continua a leggere

Cannabis - il CBD è (anche) un potente antibiotico contro i batteri resistenti ai Farmaci : Gli scienziati hanno scoperto che il CBD, il cannabidiolo, è un potente antibiotico che riesce ad uccidere anche quei batteri che sono ormai resistenti ai farmaci e i suoi effetti persistono anche in caso di consumo prolungato. La notizia ci mostra quali siano i vantaggi di questo estratto della Cannabis.Continua a leggere

Cover Plus Tatoo : opinioni crema copri tatuaggi - controindicazioni - prezzo Amazon - in Farmacia e sito ufficiale : Tra i metodi per coprire i tatuaggi la novità in commercio è la crema Cover Plus Tatoo. Se state quindi cercando un metodo per nascondere un tatuaggio che non vi piace più per varie ragioni cercheremo di capirci di più. Vediamo quali sono le opinioni su questo prodotto, le controindicazioni, il prezzo su Amazon, in farmacia e sul sito ufficiale. >>> CLICCA QUI E Scopri LA NUOVA crema Cover Plus Tatoo SUL sito ufficiale: OFFERTA LANCIO ...

Epil Action Spray : recensioni mediche - controindicazioni - dove trovare in Farmacia e sul sito ufficiale : Per tutte quelle persone che sono alla ricerca di un prodotto in grado di garantire una pelle liscia, levigata e capace di eliminare tutti quei segni tipici dell’avanzare dell’età, una soluzione da prendere fortemente in considerazione viene fornita da Epil Action Spray. Entrando maggiormente nello specifico, si tratta di un prodotto assolutamente innovativo e rivoluzionario, composto con ingredienti totalmente naturali al 100%: la soluzione ...