“Fantastica!” Laura Torrisi a 40 anni stende tutti | il décolleté è da favola

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019)continua a stupirei fan. E lo fa con un’altra delle sue foto da capogiro, dove la sensualità mediterranea si unisce al fascino della donna matura. Trentanoveper la bella attrice, che mostra però un fisico assolutamente da ventenne. Stavolta la vediamo sdraiata sul suo letto, con addosso un vestito colorato. La foto le ritrae solo volto e busto e mette in risalto tutto ilabbondante e prosperoso, messo in risalto dal contrasto con lo sfondo.È solo l’ennesimo post di un’estate assolutamente bollente. Vi avevamo raccontato di quello scatto in cui aveva addosso solo cappello, che le copriva il corpo altrimenti nudo. Ma sul suo profilo social troviamo anche foto in cui il corpo diviene esaltato da bikini, costumi e pose assolutamente sensuali. E così, l’ex di Leonardo Pieraccioni, si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi appassionati. ...

