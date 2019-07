F1 | GP Germania 2019 | le previsioni meteo per la gara La pioggia potrebbe arrivare prima

F1 - GP Germania 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi domenica 28 luglio si corre il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo a Hockenheim dove potrebbe anche piovere, il maltempo potrebbe colpire la corsa e rimescolare le carte in tavola alla vigilia di un evento assolutamente imperdibile. La grande classica in terra teutonica si preannuncia estremamente appassionante e avvincente, può succedere davvero di tutto e le sorprese sono sempre dietro ...

F1 - GP Germania 2019 : a Hockenheim una gara tra rischio pioggia e tentativi di rimonta - sarà spettacolo! : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno di questo pomeriggio? Dalle ore 15.10, senza alcun dubbio, vivremo una gara assolutamente da non perdere. Gli spunti di interesse sono talmente numerosi e importanti che ci garantiranno 67 tornate da vedere tutte d’un fiato. In primo luogo dovremo fare particolare attenzione al meteo di Hockenheim. Secondo quanto rivelato dalle previsioni, infatti, la pioggia non ...

F1 Germania 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Dalle emozioni in rosso targate Mick Schumacher (Diretta tv Sky Sport Uno F1 e differita TV8), al volante della Ferrari 2004 del celebre papà, alla grande delusione per il doppio ko tecnico in qualifica per le vetture di Maranello. È un sabato un pò dolce e molto amaro per la Rossa e i suoi tifosi ad Hockenheim. Dopo il batticuore amarcord per le evoluzioni di Schumi Junior, il popolo del Cavallino deve assistere ...

F1 - GP Germania 2019 : analisi qualifiche. La Ferrari si ferma al palo - Hamilton e Verstappen ringraziano : Il circuito di Hockenheim, per usare un eufemismo, non porta bene alla Ferrari. Se un anno fa, sostanzialmente, aveva deciso il Mondiale 2018 di Formula Uno, oggi ha visto un vero e proprio record negativo per la scuderia con il Cavallino Rampante. Due vetture pronte a centrare la prima fila in qualifica, nessuna al via della Q3. La prima a lasciare la battaglia, in ordine di tempo, è stata quella di Sebastian Vettel per un problema ...

F1 - Gara GP Germania 2019 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Si disputa domani, domenica 28 luglio alle ore 15.10, il Gran Premio di Germania 2019, atto conclusivo dell’undicesimo weekend stagionale del Mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton, leader del campionato con sette vittorie nelle prime dieci gare, partirà dalla pole position per l’87esima volta in carriera grazie all’ennesima prestazione di alto livello nel momento decisivo della qualifica che gli ha permesso di precedere la Red ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Sono un po’ deluso dalle mie qualifiche” : Terzo posto per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: “Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante domani, sono un po’ deluso dalle mie qualifiche perché non sono riuscito a trovare la stessa fiducia delle altre volte“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO F1 - GP Germania 2019 : la Ferrari si comporta meglio della Mercedes in curva : Nelle qualifiche del GP di Germania, valido per il Mondiale di F1, nonostante il risultato finale disastroso, la Ferrari ha mostrato passi in aventi nella percorrenza in curva, che lasciano qualche barlume di speranza per la gara di domani. Infatti, a confronto con la Mercedes in curva, la Ferrari sembra addirittura fare meglio dei rivali. Ferrari E Mercedes IN curva NELLE QUALIFICHE DEL GP DI Germania DI ...

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

Griglia di partenza F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica qualifiche. Hamilton pole position - disastro Ferrari : Leclerc 10° - Vettel ultimo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Il britannico ha approfittato al meglio dei problemi della Ferrari: Charles Leclerc ha avuto delle criticità sul sistema di benzina e non ha girato nel Q3, Sebastian Vettel partirà in ultima posizione a causa di problemi al turbo della Ferrari che gli hanno impedito di siglare un tempo valido. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Germania 2019, ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Mi sento vuoto - che delusione l’ultimo posto” : Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel, sabato disastroso per il pilota della Ferrari che non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema sul turbo della sua monoposto. Il tedesco non è riuscito a girare a Hockenheim e domani scatterà in ultima posizione in occasione del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1: un risultato inatteso perché le Rosse avevano offerto delle buone prestazioni nelle prove ...