F1 | GP Germania 2019 | le pagelle della gara Verstappen chirurgico | Vettel indiavolato

F1 - GP Germania 2019 : rimonta quasi da record per Sebastian Vettel! Da 20° a 2° - sorpassi a ripetizione che salvano la Ferrari : Max Verstappen ha vinto il GP di Germania ma il trionfale morale è stato Sebastian Vettel che ha confezionato una rimonta stellare dal ventesimo al secondo posto: dopo le qualifiche da incubo, in cui non era riuscito a girare a causa di un problema all'intercooler, il tedesco si è rimboccato le maniche e oggi è stato praticamente perfetto a Hockenheim riuscendo a conquistare un piazzamento sul podio al termine di una gara letteralmente

VIDEO Charles Leclerc - il team-radio dopo l'incidente : "Nooooo". La frustrazione nel GP di Germania 2019 : Incidente per Charles Leclerc nella gara del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco esce di scena in una gara che avrebbe potuto vincere (e sarebbe stato il primo successo per lui). In un team radio un urlo di rabbia e frustrazione sintetizza lo stato d'animo del pilota Ferrari. IL TEAM RADIO dopo L'USCITA DI Leclerc NEL GP DI Germania DI F1

Mattia Binotto F1 - GP Germania 2019 : "Vettel ha fatto una gara bellissima - occasione mancata per Leclerc. La Ferrari c'è" : Domenica a due facce per la Ferrari, Sebastian Vettel ha conquistato un secondo posto di lusso al termine di una rimonta dall'ultima posizione mentre Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro quando era riuscito a risalire fino alla seconda piazza alle spalle di Lewis Hamilton. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Avendo visto la gara e quello che è successo c'è quasi un

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : "Un errore ha rovinato tutto - è colpa mia. Ma è inaccettabile un asfalto così : era ghiaccio" : Domenica da dimenticare per Charles Leclerc che ha concluso prima del previsto il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Hockenheim. Il pilota della Ferrari era riuscito a rimontare dalla decima alla seconda posizione grazie a una strategia perfetta della scuderia, sfruttando al meglio la pista bagnata si era portato alle spalle di Lewis Hamilton e cercava addirittura di attaccare il Campione del Mondo ma

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : "Da 20° a 2° - una gara incredibile. Ho superato un pilota dopo l'altro…" : Sebastian Vettel si è reso protagonista di una gara letteralmente strepitosa, il tedesco ha regalato grandissime emozioni nel GP di Germania 2019 dove è stato autore di una rimonta semplicemente spettacolare: dall'ultimo posto sulla griglia di partenza alla seconda posizione al traguardo, uno show di rara bellezza messo in scena dall'alfiere della Ferrari che si è superato di fronte al proprio pubblico e ha dato una risposta

Ordine d'arrivo F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica. Verstappen vince - Vettel 2° con rimonta stellare - Hamilton fuori dai punti : Emozioni a non finire nel GP di Germania 2019, la gara ad Hockenheim è partita sul bagnato ed è successo davvero di tutto tra incidenti, soste, safety car, colpi di scena in rapida successione. Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro dopo che era risalito fino alla seconda posizione, Lewis Hamilton ha commesso un errore quando era al comando e ha così chiuso fuori dalla zona punti, ne ha approfittato Max Verstappen che ha vinto la

GP Germania 2019 : la griglia di partenza ufficiale : La notizia è che a Hockenheim piove e quindi il GP di Germania si preannuncia movimentato, considerando anche che molti dei giovani piloti non hanno mai guidato in gara con le gomme da bagnato. In pole, Lewis Hamilton con accanto la Red Bull di Max Verstappen. Alle loro spalle i compagni di squadra Bottas e

F1 - GP Germania 2019 : canale tv e streaming - orario d'inizio e streaming. Programma diretta e differita della gara : Al termine di una delle peggiori qualifiche che si possano ricordare per la Ferrari, con un doppio problema su entrambe le vetture che costringerà Sebastian Vettel e Charles Leclerc ad una rabbiosa rincorsa da dietro, il GP di Germania 2019 è pronto per prendere il via, con la partenza che scatterà alle 15:10. Sul tracciato di Hockenheim sarà ancora una volta il britannico Lewis

F1 - GP Germania 2019 : diluvio a Hockenheim - acquazzone nella mattinata. Sarà gara bagnata? Le previsioni meteo : Ferrari per la rimonta : Un diluvio si è abbattuto su Hockenheim dove oggi pomeriggio, dalle ore 15.10, si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni meteo non hanno sbagliato in questa circostanza e l'acquazzone annunciato già da diversi giorni si è puntutalmente materializzato nella tarda mattinata tedesca. Non è però arrivata una semplice pioggerellina ma un vero e proprio acquazzone che ha costretto gli organizzatori a sospendere la

F1 - GP Germania 2019 : in che posizione partono le Ferrari? Vettel ultimo - Leclerc decimo : serve la rimonta. La griglia di partenza : Oggi pomeriggio (ore 15.10) si disputerà il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Hockenheim. Le Ferrari saranno chiamate a una clamorosa rimonta dopo i problemi meccanici avuti in qualifica: Sebastian scatterà addirittura dall'ultima posizione visto che ieri non è riuscito a girare a causa delle criticità all'intercooler; Charles Leclerc partirà invece dalla decima piazzola dopo aver fatto i conti con un

F1 - GP Germania 2019 : come vedere la gara gratis e in chiaro. Orari e programmazione tv su TV8 : Giornata della verità in casa Ferrari, chiamata a rialzare la testa dopo un sabato da dimenticare con una grande rimonta nella gara odierna. Alle ore 15.10 è prevista la partenza del Gran Premio di Germania 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 in corso di svolgimento ad Hockenheim. Lewis Hamilton è stato il migliore in qualifica e dunque partirà dalla pole position con un insidioso Max Verstappen al suo fianco in prima