Entro il 31 luglio il bando concorso MiBAC 2019? Le ultime indiscrezioni sulla

Focus sui forti temporali al CEntro-nord - 27-28 Luglio : Ci siamo una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia fa il suo ingresso in queste ore sul Mediterraneo dalla porta di Carcassonne; un sistema frontale a carattere ad esso associato è atteso transitare anche sulla Toscana tra la sera di oggi e le prime ore di domani. Consistente il calo termico al Centro-nord con massime sotto i 30°C. Ma vediamo l’evoluzione sulla penisola. immagine satellitare Evoluzione dei forti ...

Previsioni meteo - weekend 27-28 luglio : temporali al cEntro-nord e tregua dal caldo : Dopo una settimana di caldo opprimente che ha sfiorato i 40° in molte zone d'Italia, nella zona centro-settentrionale della penisola, nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà un brusco cambiamento. Il nord e il centro saranno interessati da un abbassamento delle temperature proprio nel periodo coincidente con le partenze estive: si subirà un calo termico che potrebbe arrivare fino a 15° in meno. tregua dal caldo e violenti ...

Palermo - Mirri : «Entro il 29 luglio documentazione e assegni» : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha indicato la società Herahora S.r.l. del duo Mirri–Di Piazza, come quella ideale a rilevare il titolo sportivo del club rosanero. Lo ha fatto in una conferenza stampa andata in scena nella giornata di ieri, e al termine della quale sono arrivate le prime parole dello stesso Dario Mirri. […] L'articolo Palermo, Mirri: «Entro il 29 luglio documentazione e assegni» è stato realizzato da Calcio e ...

Rottamazione-ter : chi non paga Entro il 31 luglio perde lo sconto su sanzioni e interessi : Prima chiamata per 1,2 milioni di contribuenti che hanno aderito alla rottamzione-ter delle cartelle entro il 30 aprile. La scadenza del 31 luglio da taglia-fuori, perché chi salta la...

Previsioni meteo 23 luglio : caldo e afa in aumento - fino a 40 gradi al CEntro-Nord : È iniziata una settimana di gran caldo in Italia. Le Previsioni meteo di oggi 23 luglio indicano temperature e afa in continuo crescendo sulla penisola, con valori che sfioreranno i 40 gradi in alcune zone del Paese. Le regioni e le città più calde in queste ore saranno soprattutto quelle del Nord.Continua a leggere

Dichiarazione dei redditi - c’è tempo Entro il 23 luglio : Ci sono ancora due giorni di tempo per completare la Dichiarazione dei redditi precompilata ed inviarla all’Agenzia delle Entrate. entro domani sarà possibile accettare la Dichiarazione dei redditi così come messa a punto dall’Agenzia delle Entrate o integrarla, ed eventualmente correggerla, inviandola direttamente via web al Fisco. Lo scorso anno i contribuenti hanno fatto arrivare online alle Entrate quasi 2,9 milioni di 730, un vero e ...

Assunzioni nel settore pubblico : Entro luglio i bandi di Miur - Mibac e Giustizia : Il mese di luglio si prospetta come un mese pieno di novità per quanto riguarda le Assunzioni nel settore pubblico. entro la fine del mese, infatti, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali che verranno attivati per reclutare nuovo personale da destinale al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero della Giustizia....Continua a leggere

Concorsi Formez PA e Agenzia del Demanio : invio domande Entro luglio-agosto : Al momento il Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A ossia Formez PA e l'Agenzia del Demanio hanno indetto numerosi avvisi di selezione, per l'arruolamento di vari profili esperti da accogliere nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a luglio Formez PA ha promulgato sei Concorsi pubblici, per l'assegnazione di 9 posti di lavoro destinati a personale con la laurea ...

Tav - governo al bivio : Entro il 26 luglio deve dire alla Ue se andare avanti : Quella del 26 luglio prossimo è una scadenza politica per la Torino-Lione. E risponde alla richiesta del governo italiano di avere più tempo a disposizione per definire l’accordo politico...

Assunzioni educatori - psicologi - assistenti sociali e Oss : invio cv Entro luglio : Al momento sono in corso altre Assunzioni per conto dei centri per l'impiego del Lazio RomaLabor, Bakeca.it da parte dell'associazione PSY Onlus, società di formazione e consulenza Make it So e azienda InfoJobs a nome di Tempor S.p.A. e Gi Group S.p.A. che ricercano altro personale preparato con la mansione di operatore socio sanitario Oss, psicologo, assistente sociale ed educatore, da assegnare nelle sedi di lavoro situate in varie città ...

Campi rom - Salvini scrive ai prefetti : “Ricognizione urgente Entro luglio”. Poi si pianificheranno gli sgomberi : Un giro di vite sui Campi rom. Sia quelli autorizzati, sia i cosiddetti “tollerati“. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, scrive ai prefetti. Una missiva di 5 pagine dove si chiede una “ricognizione urgente” e dettaglia degli insediamenti, una mappa dove siano messe in evidenza “situazioni di illegalità e di degrado che frequentemente si registrano negli insediamenti”, specie quelli abusivi, e ...

Amazon Prime Day - offerta WOW di martedì 16 luglio sul Kindle Paperwhite Entro le 23 : 59 : La seconda giornata dell'Amazon Prime Day propone offerte imperdibili in moltissime categorie, soprattutto per quanto riguarda il mondo hi-tech, gli elettrodomestici e i dispositivi tecnologici come smartphone, tv e console. Anche gli amanti della lettura possono trovare l'offerta perfetta per loro: il Kindle Paperwhite è scontato di 30 euro sul prezzo di listino, ed è l'offerta Wow di oggi fino a esaurimento scorte.Continua a leggere

Concorsi Mipaaft ed Eurojust : inoltro domande Entro luglio e settembre : Attualmente sono in corso alcuni bandi di concorso pubblico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al fine di assumere ulteriori risorse qualificate da accogliere nei propri organismi. Bandi di Concorso a luglio Il dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ha indetto un avviso di ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : Entro luglio il decreto. Chi partecipa : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per i Concorsi. In ...