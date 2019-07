Elder Lee | il dettaglio inquietante su Instagram | cosa scriveva l' assassino di Mario

Elder Lee come Amanda Knox. Per i media Usa “la narrativa è per ora dettata dalla polizia” : Gli Stati Uniti offriranno a Gabriel Christian Natale Hijorth e Finnegan Lee Elder l’assistenza consolare appropriata, come sempre avviene nei casi di cittadini americani arrestati all’estero. Il Dipartimento di Stato, tramite un portavoce, si è detto al corrente del caso ma non si è sbilanciato in nessun altro commento.Intanto la vicenda dei due 19enni di San Francisco fermati a Roma per l’omicidio del ...

E su Instagram Elder Lee scriveva : «La morte è garantita - la vita no» : Su Instagram Finnegan Lee Elder, uno dei due americani fermati per l'uccisione del carabiniere, si identifica su Instagram come 'King of Nothing' e nella sua biografia scrive 'Death...

Elder Lee era una promessa del football : studiava nella migliore scuola cattolica di San Francisco : Studente di una prestigiosa scuola cattolica di San Francisco di cui era anche titolare nella squadra di football: Elder Finnegan Lee, reo confesso dell'assassinio del carabiniere Mario Cerciello...

Elder Finnegan Lee - accoltellatore del carabiniere Mario Cerciello Rega - fa uso di psicofarmaci : Fa uso di psicofarmaci Elder Finnegan Lee, il responsabile delle otto coltellate che hanno portato alla morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma.Nella stanza di albergo dove alloggiava insieme all’altro fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti hanno rinvenuto un flacone di Xanax, un potente ansiolitico. Chi indaga non esclude che i due ...

Carabiniere ucciso a Roma - scena muta di Elder Lee davanti al gip : l'avvocato la spiega così : "Il ragazzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, è un ragazzo di 19 anni molto provato dalla situazione. Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio". Queste le parole scelte dall'avvocato di Elder Lee, il giovane americano che ha confessato di aver ammazzato a coltellate il carabi

Carabiniere ucciso - Elder Finnegan Lee e Natale Hjorth non rispondono al gip : il coltello nascosto nel soffitto dell’hotel : I due cittadini americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega hanno cercato di occultare anche i vestiti sporchi di sangue. A uccidere sarebbe stato il 19enne Lee. Entrambi sono accusati di omicidio e tentata estorsione

Ucciso per un grammo di coca. Elder Lee non risponde al gip : Giovanni Corato L'interrogatorio dei due americani arrestati per l'omicidio del carabiniere a Roma. Il gip si riserva di decidere sul fermo Elder Finnegan Lee non risponde alle domande del gip che lo interroga per convalidare il fermo. "È provato dalla situazione", dice il suo avvocato, Francesco Codini, "Per rispetto del militare è meglio stare in silenzio". Interrogato anche Christian Gabriel Natale Hjorth, l'altro americano ...