Ecco perché il vicebrigadiere Rega non ha sparato | inquietante ricostruzione | leggi

Ameba ‘mangia cervello’ - Ecco perché fare attenzione anche in piscina e Spa : Naegleria Fowleri , un’Ameba a vita libera (Free living amoeba o Fla), ha causato la morte di una persona negli Usa. Questa è la notizia. Le Fla, di cui si conoscono molte specie oltre alla predetta, ad esempio Acanthamoeba castellanii o Balamuthia mandrillaris e altre ancora, Hartmannella spp., Dictyostelium polycephalum vivono sia in ambienti acquatici naturali, stagni, laghi, che costruiti dalla specie umana come piscine o anche Spa. Si sa da ...

Andrea Dal Corso senza filtri : “Ecco perché sono andato a riprendere Teresa” : Andrea Dal Corso spiega perché ha cercato Teresa Langella dopo la scelta a Uomini e Donne Quella tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella è sicuramente una delle storie più emozionanti e turbolenti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha rifilato un secco no all’ex tronista durante la scelta per poi cambiare idea […] L'articolo Andrea Dal Corso senza filtri: “Ecco perché sono andato a riprendere ...

Maglie : "Rissa Sgarbi-Mughini? Ecco perché ha ragione Vittorio" - : Gianni Carotenuto In una lettera a Dagospia, Maria Giovanna Maglie dice la sua sulla furibonda lite in tv tra Sgarbi e Mughini: "Me l'aspettavo, i due non si piacciono. Mi scappava da ridere... Giampiero? Ha un insopportabile complesso di superiorità" Mentre Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini stavano per prendersi a sgabellate nella furibonda lite dell'altro giorno, l'attenzione dei telespettatori più attenti era tutta per lei, ...

Nicola Porro - grave accusa sul caso del carabiniere ucciso : "Ecco perché è morto. In Italia..." : morto. ucciso. Fatto fuori in pieno centro a Roma da otto coltellate scagliate da due balordi e tossici americani. Questa la fine orribile che ha fatto Mario Cerciello Rega, carabiniere di 35 anni, sposo da poco più di un mese. Come è possibile? Una risposta, a una domanda tragica, arriva da Nicola

Neymar Juventus - spunta un “aiuto” decisivo : Ecco perchè si può fare : Neymar Juventus – Non si placano le voci sul possibile trasferimento di Neymar alla ?Juventus. Il brasiliano vuole lasciare il PSG, non è un mistero. Secondo il Mundo Deportivo, il giocatore è ancora nel mirino della Juventus. La voce non ha trovato conferme in Italia ma l’autorevole quotidiano catalano, vicino alle vicende del Barcellona, continua a rilanciare la voce. Il PSG […] More

«Green bond» - Ecco perché le obbligazioni verdi non fanno sempre bene all’ambiente : Sono l’investimento simbolo di chi ha a cuore il futuro del pianeta nell’era del climate change. I green bond, obbligazioni emesse per finanziare progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale,...

Meghan e Harry : Ecco perché sono affettuosi in pubblico - : Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry si scambiano abbracci e si tengono per mano in pubblico: ecco la ragione, che non infrange in nessun modo il protocollo reale Dal momento del loro fidanzamento nel novembre 2017, Meghan Markle e il Principe Harry si sono dimostrati spesso molto affettuosi in pubblico. Sull’argomento è stato detto di tutto: dall’ipotesi che i duchi di Sussex siano in cerca di presunte attenzioni al ...

La verità dopo 21 anni! Ecco perché Giorgio Mastrota e Natalia Estrada si sono lasciati : Quella formata da Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è stata una delle coppie più belle degli anni Novanta. Le loro strade si sono divise e il celebre conduttore delle televendite sta per salire sull’altare insieme alla nuova compagna, la bellissima Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali che gli ha dato due figli: Matilda e Leonardo.-- “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per ...

Superbike – Bautista chiama Valentino Rossi : “gli consiglio di venire da noi - Ecco perchè” : Alvaro Bautista invita Valentino Rossi a cambiare categoria: lo spagnolo della Ducati vuole il Dottore in Superbike La stagione 2019 di Superbike è iniziata in maniera incredibile per Alvaro Bautista, ma ultimamente lo spagnolo della Ducati sta affrontando una crisi nera che gli ha impedito di rimanere leader della classifica piloti, scivolando al secondo posto alle spalle di Rea. Simone Rosa Anche nella categoria regina c’è chi non ...

Elisabetta Gregoraci rompe col fidanzato. E lui la ‘distrugge’ : “Ecco perché ci siamo lasciati” : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per le vacanze con Nathan Falco. La coppia si è recentemente separata ma i primi tempi difficili a seguito del divorzio sono ormai lontani e i due sembrano aver ritrovato la serenità. E si parla di un inaspettato ritorno. Proprio così. I due si sono separati ma negli ultimi mesi Elisabetta e Flavio Briatore sono stati pizzicati più volte insieme. Pochi giorni fa i due sono stati sorpresi da ...

PIERO MARRAZZO/ Il giornalista Rai sospeso dalla sede di Gerusalemme : Ecco perchè : PIERO MARRAZZO sospeso dal suo incarico di responsabile presso la sede Rai di Gerusalemme: l'ex governatore del Lazio al centro di una nuova inchiesta

Gruppo Volkswagen - utili in rialzo (+30%) : Ecco perché i suv sostengono la crescita : Sono passati appena da due anni da quando Volkswagen lanciò T-Roc, il suo primo suv compatto, entrando in ritardo in un mercato affollato e moltiplicando in seguito l'offerta con...

Maria De Filippi Ecco perchè sono dipendente dalle caramelle al limone : Maria De Filippi quando è in tv non più fare a meno delle caramelle al limone e in una lunga al settimanale ‘Oggi’, ha raccontato quando e perché, è nato il suo rito scaramantico di gustare delle caramelle al limone durante la conduzione dei suoi programmi, sia in diretta che in registrata: “Nella prima puntata di Amici era previsto il mio ingresso, ma mi rifiutai e iniziai da seduta. Lo feci solo successivamente: entrare in studio lo ...

Ale e Franz - cancellato su Rai2 il nuovo show Improvviserai : Ecco perché : Rai 2: cancellato il programma Improvviserai del duo comico Ale e Franz Ale e Franz, duo comico formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma Zelig, la settimana scorsa hanno debuttato su Raidue con Improvviserai. Il programma che ricalca le orme di Buona la prima! (andato in onda […] L'articolo Ale e Franz, cancellato su Rai2 il nuovo show Improvviserai: ecco perché proviene da Gossip e Tv.