Earth Overshoot Day 2019 | il 29 luglio la Terra esaurisce tutte le sue risorse annuali

Earth Overshoot Day 2019 : L’Earth Overshoot Day, letteralmente il “Giorno del sovrasfruttamento della Terra”, segna la data in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse rinnovabili disponibili per l’anno in corso, portando il Pianeta in una condizione di “deficit”. Come accade ormai puntualmente, anche nel 2019 l’Earth Overshoot Day cade in anticipo nel calendario e non è certamente una buona notizia. Quest’anno la data è prevista per il 29 luglio, con tre ...