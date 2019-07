È nata una stella! La 14enne Benedetta Pilato è argento nei 50 rana

Riccardo Fogli - Costanzo : 'Ti hanno fatto una carognata'/ L'isola dei Famosi e l'attacco a Karin Trentini : Riccardo Fogli in replica Maurizio Costanzo Show: torna a parlare delL'isola dei Famosi tra il dolore per l'attacco alla moglie Karin Trentini e l'amore dei fan.

Soleil Sorgé/ Dominatrice con Jeremias Rodriguez - solo una battuta? Una telefonata svela che... : Soleil Sorge in replica al Maurizio Costanzo Show: dopo il grande successo a L'Isola dei Famosi torna in televisione insieme al fidanzato Jeremias Rodriguez

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Corea del Sud - crolla la balconata di una discoteca : 2 morti - feriti 8 atleti dei Mondiali di nuoto : È crollata nella notte la balconata di una discoteca di Gwangju, la città della Corea del Sud che sta ospitando i Mondiali di nuoto: due persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in modo lieve: solo in 3 sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati nel centro medico del villaggio degli atleti. Tra loro c’è anche un atleta italiano di cui ancora non si conoscono le generalità, oltre che 3 americani, 2 ...

Corea - crolla balconata in una discoteca di Gwangju : due morti - ferito un atleta italiano : Nelle prime ore del mattino, un mezzanino di un noto night club della città Coreana ha ceduto crollando sul pubblico sottostante. Oltre alle due persone morte, due uomini di 27 e 38 anni, l'incidente ha causato sedici feriti. Tra di loro anche otto atleti (uno italiano) che stanno partecipando ai campionati del mondo di nuoto.Continua a leggere

F1 - GP Germania 2019 : Ferrari in grande spolvero sull’asciutto - ma si profila una qualifica bagnata con Mercedes favorita : Non poteva cominciare meglio di così il weekend delle Ferrari, protagoniste assolute delle prove libere del venerdì ad Hockenheim disputate in condizioni di caldo estremo. Gli ottimi riscontri delle prove di ieri potrebbero però essere ininfluenti in vista di un sabato che si preannuncia sicuramente più fresco e molto probabilmente bagnato secondo le previsioni meteo. Charles Leclerc ha stampato il miglior tempo nella simulazione di qualifica di ...

Tour de France 2019 - una grandinata si abbatte sulla corsa! Tappa neutralizzata in cima all’Iseran - Bernal in maglia gialla : Epilogo incredibile per la 19esima Tappa del Tour de France 2019, la seconda frazione sulle Alpi sarebbe dovuta arrivare a Val Thorens dopo aver scalato il durissimo Col de l’Iseran ma una fortissima grandinata che si è abbattuta nei pressi di Val d’Isere (in fondo alla discesa) ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la corsa. La Tappa è infatti sospesa per le avverse condizioni meteo, sono stati presi i tempi in cima al Col ...

Tour de France – La 19ª Tappa interrotta per una violenta grandinata : Bernal ringrazia e si prende la maglia gialla : Una violenta grandinata costringe gli organizzatori ad interrompere la 19ª Tappa del Tour de France: vittoria ad Egan Bernal che diventa la nuova maglia gialla Il Tour de France si avvicina al weekend conclusivo e non mancano i colpi di scena. Potremmo dire che il trittico alpino rappresenta le fasi ‘più calde’ della Grande Boucle, ma a giudicare dal meteo odierno, sembra sia tornato l’inverno sulla Francia! Proprio le ...

Rubavano farmaci e li rivendevano sul mercato nero - pericolo per i pazienti : sgominata una banda in Calabria [VIDEO] : A termine di lunghe ed articolate indagini compiute prevalentemente per il tramite di intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, il NAS di Catanzaro ha eseguito in data odierna, n. 3 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del tribunale di Lamezia Terme su richiesta di quella Procura della Repubblica, a carico di altrettanti soggetti, tutti originari dell’area Lametina, ...

LETTURE/ Maria natalia Magdolna - il patto di una mistica con la libertà di Dio : Maria Natalia Magdolna, 1901-1992,, mistica ungherese, ebbe una vita ricca di esperienze soprannaturali. Parla l'autrice, Claudia Matera

Jackie recensione del film con una natalie Portman da Oscar : Jackie è il film diretto da Pablo Larrain ed interpretato da Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Billy Crudup. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar (tra cui Miglior attrice protagonista), 1 premio al Festival di Venezia, 1 candidatura ai Golden Globes, 3 candidature e ha vinto un premio ai BAFTA. Di seguito trama e recensione. Jackie: trama Il 22 novembre 1963, durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale, John F. ...

“Non ho un braccio - ho una pinna fortunata” - il piccolo Joseph incontra Carson Pickett : due campioni uniti dalla stessa ‘unicità’ : Il piccolo Joseph Tidd, nato senza una parte del braccio sinistro, ha incontrato la calciatrice Carson Pickett, nata con la sua stessa ‘unicità’: l’incontro fra i due è stato davvero emozionante Per i piccoli fan presenti a bordo campo durante le partite, anche un piccolo gesto del proprio beniamino può rappresentare un ricordo indelebile che accompagnerà per sempre le loro vite. È questo il caso di Joseph Tidd, bimbo di 18 mesi, nato ...