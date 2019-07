Dybala Juventus | pedina di scambio | via solo per il grande colpo

Mercato Juventus : si scatena l'asta per Dybala - il Tottenham in pole position : Il Mercato della Juventus starebbe per subire una scossa per certi versi clamorosa. Paulo Dybala sarebbe vicino all’addio, il numero 10 non è più così convinto di restare a Torino, ma molto dipenderà dall’incontro che lo stesso argentino avrà con Sarri e la dirigenza del club Campione d’Italia nei primi giorni d'agosto. La Joya, che tornerà dalle vacanze con cinque giorni d'anticipo proprio per dipanare le nubi sul suo futuro, è corteggiato da ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Incubo Milan e Juventus - follie di mercato in attacco : da Cutrone a Dybala - le mosse che fanno infuriare i tifosi : Il calciomercato è nella fase decisiva, la finestra estiva ha regalato già molte emozioni ed alcune trattative sono state avviate con l’intenzione di chiuderle nelle prossime ore o al massimo entro i primi giorni di agosto. Due squadre pronte a definire alcune operazioni sono sicuramente Juventus e Milan, le ultime voci non sono tranquillizzanti e non fanno dormire sonni tranquilli, le mosse in attacco che potrebbero presto ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Calciomercato Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi può partire : Calciomercato Juventus – La Juventus prova a mettere il turbo per quanto riguarda le cessioni. Paratici è appena tornato in Italia dalla ‘missione’ in Inghilterra. Per la Premier League, il ds ha sulla lista d’uscita i vari Perin (Aston Villa), Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e ovviamente Joao Cancelo per il quale è ancora viva la trattativa – da 50-60 milioni di euro – col Manchester City. ...

Mercato Juventus - Dybala ci ripensa : contatti con il PSG : Mercato Juventus – Non solo acquisti per il Mercato Juventus. Dopo aver perfezionato diversi colpi in entrata, la dirigenza bianconera dovrà affrontare un’opera di sfoltimento nelle prossime settimane. Tra i tanti giocatori al centro di indiscrezioni e voci c’è anche Paulo Dybala. Corteggiato dal Manchester United e dal Tottenham, l’attaccante argentino piace molto anche al Psg. Mercato Juventus, Dybala apre al […] ...

Juventus - il Tottenham sarebbe interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...

Calciomercato Juventus - Dybala : Tottenham respinto - servirebbero 40 milioni in più : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala. La Stampa, in edicola oggi e ripresa anche in Spagna da AS, racconta la trattativa che sarebbe stata intavolata tra bianconeri e Tottenham per la Joya, la quale potrebbe continuare nonostante ci sia molta differenza tra domanda e offerta. Oltre ai vice Campioni d’Europa anche Paris Saint Germain e Manchester United sono interessate e potrebbero partire all’assalto. ...

Juventus - cessione Dybala : offerta monstre da 90 milioni - ora cambia tutto! : cessione Dybala- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Daily Mail”, il Tottenham sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Dybala. In arrivo una maxi offerta da 90 milioni di euro, offerta che potrebbe far vacillare Paratici e la dirigenza bianconera. Detto questo, la Joya farà ritorno dalle vacanze con largo anticipo. L’attaccante argentino […] More

Juventus - due settimane per arrivare a Pogba : Dybala possibile contropartita tecnica : La Juventus continua la sua tournée asiatica, dopo la bella vittoria contro l'Inter nella seconda partita di International Champions Cup. Dopo aver investito più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola che ha fruttato 25 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera è piazzare gli esuberi sul mercato per alleggerire una rosa ricca (sono 27 i giocatori) e possibilmente per ricavare un tesoretto utile da poter ...

Calciomercato Juventus - stando al Mundo Deportivo : Dybala e Matuidi per arrivare a Neymar : Dopo gli affari Hazard-Real Madrid, Griezmann-Barcellona e De Ligt-Juventus, il mese di agosto potrebbe regalare altre grandi novità dal punto di vista del Calciomercato. Si attendono infatti notizie sul fronte Pogba, che ha chiesto la cessione al Manchester United ma che la società inglese vorrebbe tenere, e soprattutto da Neymar. Il centrocampista offensivo brasiliano ha dichiarato di voler lasciare il Paris Saint Germain, e secondo le ultime ...

Calciomercato Juventus – Il Tottenham in pressing su Dybala : pronta l’offerta shock ai bianconeri : Il Tottenham spinge per l’arrivo di Paulo Dybala e, secondo la stampa britannica è pronto a fare follie: offerta importante che fa vacillare la Juventus Non solo acquisti ma anche qualche cessione importante. La Juventus valuta offerte per i suoi gioielli che non sembrano avere un ruolo da protagonista nell’11 bianconero di Maurizio Sarri. Uno di questi, probabilmente il più importante, è Paulo Dybala, chiuso dalla grande ...

Juventus e Napoli - che manovre : Pépé si avvicina agli azzurri - super offerta del Tottenham per Dybala : Si preannuncia ancora un testa a testa per la vittoria del campionato di Serie A della prossima stagione, si tratta di Juventus e Napoli, le due squadre che sembrano più attrezzate. I due club sono anche attivissimi sul calciomercato, gli azzurri sembrano aver messo da parte James Rodriguez e per questo motivo è partito l’assalto Nicolas Pepé, attaccante del Lille. L’agente del calciatore è arrivato a Dimaro, ...