Dopo Ballando | Veera Kinnunen e Osvaldo volano in Argentina a conoscere la famiglia di lui

Polemiche su Ballando - Carolyn Smith difende Milly Carlucci Dopo il caso Veera-Osvaldo : La giudice di Ballando interviene nel pieno della polemica dopo le foto del bacio tra Veera Kinnunen e Osvaldo e non le...

Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen - è scoppiato l’amore Dopo Ballando con le stelle : Veera Kinnunen e Pablo Daniel Osvaldo sono ufficialmente una coppia. Sono usciti allo scoperto sui social network. I due sono attualmente in vacanza in Finlandia, terra natia della ballerina. Con una serie di stories su Instagram, i due si mostrano felici e innamorati. Lei ha presentato la sua famiglia all'ex calciatore.Continua a leggere

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen : è amore Dopo Ballando con le Stelle : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme dopo Ballando con le Stelle È ufficiale: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono fidanzati! dopo mesi di gossip e indiscrezioni l’ex calciatore e la ballerina sono usciti allo scoperto. A due mesi dalla fine di Ballando con le Stelle Dani e Veera hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram […] L'articolo Dani Osvaldo e Veera Kinnunen: è amore dopo Ballando con le Stelle proviene da Gossip ...

Suor Cristina Dopo Ballando con le stelle : “La tv non mi interessa” : Ballando con le stelle, Suor Cristina torna a parlare delle polemiche: “Ho saputo affrontarle!” Circa un mese e mezzo dopo la fine della sua partecipazione come concorrente a Ballando con le stelle 2019, Suor Cristina ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia. Con l’intervista in questione la religiosa è tornata a commentare le numerose polemiche che ...

Suor Cristina fa un racconto doloroso e torna a casa Dopo Ballando : Ballando con le stelle, Suor Cristina torna dalla sua famiglia: “Una volta ho rinnegato Gesù” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Suor Cristina, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha riscosso un notevole successo, pur non arrivando in finale. Intervistata, dunque, per il settimanale appena citato, Suor Cristina ha fatto ...

Carolyn Smith Dopo Ballando : come sta affrontando le nuove cure : Ballando con le stelle, Carolyn Smith: “La sensualità è un tema che mi sta a cuore” Archiviata l’ultima edizione di Ballando con le stelle dove, ancora una volta, ha ricoperto il ruolo di presidente di giuria, Carolyn Smith ha ricominciato la sua lotta contro il tumore al seno. Poco prima della finale di Ballando aveva dovuto interrompere le cure a causa di una trombosi al braccio. Poche ore fa Carolyn Smith, sul suo profilo ...

Milly Carlucci Dopo Ballando : “Ho tante idee per il futuro” : Ballando con le stelle: Milly Carlucci parla del successo del programma Ballando con le stelle si è concluso da poche settimane ma non è ancora tempo di vacanze per Milly Carlucci che sta conducendo su Rai5 Il sogno del podio, un talent dedicato al mondo della musica classica. Milly Carlucci, intervistata dal settimanale Vero, ha parlato del grande successo di Ballando che, ancora una volta, ha fatto registrare ottimi ascolti: “Sono al ...

Milly Carlucci - show con ascolti record Dopo Ballando : “Un sogno!” : Il sogno del podio, Milly Carlucci si racconta: “Con questo show ho realizzato un desiderio” Debutto col botto per il nuovo programma di Milly Carlucci, “Il sogno del podio”, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai5. Come si legge sul numero di DiPiùTv uscito oggi in edicola, infatti, la prima puntata de Il sogno del podio ha registrato ascolti pari al triplo della media abituale della rete. Intervistata proprio per ...

Carolyn Smith Dopo Ballando con le stelle : “Ho avuto giorni terribili” : Carolyn Smith dopo Ballando racconta: “Per il tumore ho passato giorni terribili” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito ieri in tutte le edicole Carolyn Smith, parlando della sa battaglia contro il tumore e dell’ultima fortunata edizione di Ballando con le stelle, conclusasi il 31 maggio scorso con la vittoria si Lasse Matberg. Sul tumore, che lei ha sempre ...

Nunzia De Girolamo Dopo Ballando con le stelle : “Ho fatto una pazzia” : Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo si racconta: “Una pazzia? L’ho già fatta!” Si è raccontata con una breve intervista pubblicata nella sezione ‘Vip e animali’, sulle pagine di NuovoTv Nunzia De Girolamo, reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha danzato in coppia con Raimondo Todaro. Nell’intervista in questione, l’ormai ex concorrente dello show del sabato sera di Rai1 ...

Lasse Matberg e Sara Di Vaira innamorati Dopo Ballando con le Stelle? Lei rivela la verità : Lasse Matberg e Sara Di Vaira si sono innamorati dopo Ballando con le Stelle? I vincitori dell'edizione 2019 del programma condotto da Milly Carlucci sembrerebbero sempre più vicini. Sui...

Milly Carlucci a Blogo : "Dopo Ballando - ora un talent per direttori d'orchestra su Rai5. Ma è un programma anche da Rai1!" : "Qualche anno fa non avrei avuto il coraggio di fare incursioni in ambienti diversi, oggi ho un po' più di sicurezza... o forse di incoscienza e di follia". Appena archiviata la fortunata quattordicesima edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci si lancia in un nuovo progetto televisivo, stavolta per Rai 5. Si tratta di un talent che racconta il sogno di venti giovani, tra i 18 e i 30 anni, direttori d'orchestra alla conquista del ...

Ballando con le stelle - Lasse e Sara una coppia Dopo la vittoria? Parla la Di Vaira : "Mi ha conquistata" - : Serena Granato Sara Di Vaira ha chiarito la sua posizione circa il rumor che la vedrebbe innamorata di Lasse Matberg, la web-star norvegese con cui la maestra di ballo si è aggiudicata la vittoria di "Ballando con le stelle" Lo scorso venerdì 31 maggio è stata trasmessa l'ultima puntata di "Ballando con le stelle", il format sul ballo condotto da Milly Carlucci, che ha visto trionfare la coppia formata da Lasse Matberg e Sara Di ...

“È amore tra i due”. Lasse e Sara : il gossip esplode Dopo ‘Ballando’ : A Ballando con le stelle hanno trionfato Sara di Vaira e Lasse Matberg. La ballerina e l’influencer norvegese hanno conquistato il cuore di tutti i telespettatori della trasmissione di Rai Uno, ma tra i due potrebbe esserci qualcosa di più. Ad immortalare il loro affiatamento sono infatti i social network. I due sono infatti apparsi molto affiatati non solo durante il programma, ma anche sui social network, dove si sono mostrati praticamente ...