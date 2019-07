Distrazione fatale | giovane coppia si addormenta al sole mentre la loro piccola di 10

Fonte : baritalianews

(Di domenica 28 luglio 2019) Una giornata tranquilla a mare di unasi stava trasformando in una terribile tragedia. Unadi genitori era sulla spiaggia di Canakkale in Turchia con ladi 10 mesi. I due si eranotistavano prendendo ile laera dentro un canotto nelle vicinanze del bagnasciuga a giocare con la sabbia e l’acqua. All’improvviso, forse un’onda anomala o il vento avevano spinto il canotto in mare aperto. Laera dentro e alla deriva. I genitori, dopo un po’, si sono accorti di quanto stava succedendo ma si sono resi subito conto che era impossibile raggiungere a nuoto il canotto e la. I genitori hanno subito dato l’allarme e solo grazie alrte intervento della Guardia Costiera laè stata salvata da una fine terribile. La, subito dopo essere stata salvata, è stata riportata ai ...

cronachecampane : Una distrazione fatale per il piccolo #Davide, morto dopo essere annegato in una piscina… - Efisio31251859 : RT @frank9you: @ausoloda @gadlernertweet non vedono l'ora,là c'è poco da fare i furbi,circondati come sono da popoli che li vogliono spazza… - lucabattanta : RT @frank9you: @ausoloda @gadlernertweet non vedono l'ora,là c'è poco da fare i furbi,circondati come sono da popoli che li vogliono spazza… -