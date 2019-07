Diretta Paltrinieri-Acerenza finale 1500 sl Streaming video Rai | tutti gli avversari

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale - fuori gli uomini! Dalle 13.00 Pilato e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali ai Mondiali di Gwangju con ben quattro azzurri in finale più la 4×100 mista donne 4.33: L’Italia prende la carta da finale numero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato ...

Il programma delle gare (28 luglio) – Gli azzurri in gara (28 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche l'Italia vuol completare il proprio percorso e arricchire il suo bottino di medaglie, già ottimo: 3 ori, 1 argento e 2 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 27 luglio. QUADARELLA SPLENDIDO ARGENTO NEGLI 800!!! Delusione Panziera : solo quarta! Pilato e Carraro in finale! Bene Paltrinieri

15.03: Mentre c'è Simona QUADARELLA sul secondo gradino del podio dell'impianto di Gwangju, noi vi diamo appuntamento a questa notte alle 3 e vi ringraziamo per averci seguiti. Buona serata. 15.02: Domani ci saranno Pilato e Carraro a caccia di un posto sul podio nei 50 rana e Paltrinieri ed Acerenza a cercare di recitare ruoli da protagonisti nei 1500 stile libero. Questa notte ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : 27 luglio. Immensa Pilato : record italiano nei 50 rana!!! Paltrinieri - Acerenza e 4×100 mista stile in finale. Sabbioni e Carraro in semifinale. Quadarella e Panziera per la medaglia!

5.36: Appuntamento alle 13 per un'altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l'Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l'Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e ...

Il programma della giornata (27 luglio) – Gli azzurri in gara (27 luglio) – Il medagliere dei Mondiali – L'assalto di Gregorio Paltrinieri ai 1500 – Il pagellone del 26 luglio – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Parte la voilata finale dell'ItalNuoto ai Mondiali di Gwangju e quella di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in Diretta : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri campioni del mondo! Italia esaltante - si vola nel medagliere!

IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: Italia, PIOVONO ORI! QUINTO POSTO 15.00: Si chiude qui, con due ori in più per la nazionale azzurra, targati Pellegrini e Paltrinieri, i due campioni straordinari di questa era del Nuoto Italiano, incredibili, irripetibili, la quarta giornata dei Mondiali di Gwangju. Domani giornata di "sacrico": non ci saranno azzurri in finale e speriamo di trovarne ...

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 a Gwangju: Streaming video Rai, orario, programma e italiani in vasca in Corea del sud, oggi 24 luglio 2019.