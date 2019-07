DIRETTA MOTOCROSS Gp Repubblica Ceca 2019 | Febvre vince gara 2 e fa doppietta!

DIRETTA Motocross/ Gp Repubblica Ceca 2019 streaming video : comincia gara 2 a Loket! : Diretta Motocross Gp Repubblica Ceca 2019 streaming video e tv: orario e risultato live di gara 1 e gara 2 a Loket, oggi domenica 28 luglio,.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp d'Asia 2019 : Gajser vince gara-2! - Semarang - : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 e gara 2 al Gp d'Asia 2019, atteso oggi sulla pista indonesiana di Semarang.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp d'Asia 2019 : gara-1 a Gajser e Prado - Semarang - : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 e gara 2 al Gp d'Asia 2019, atteso oggi sulla pista indonesiana di Semarang.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Indonesia 2019 : Febvre beffa Gajser e vince gara 2! : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Indonesia 2019 - streaming video : Gajser vince gara 1! : DIRETTA MOTOCROSS: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 del Gp d'Indonesia 2019, oggi 7 luglio. Torna Tony Cairoli.

LIVE Motocross - GP Indonesia 2019 in DIRETTA : le gare in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La qualifying race di ieri – Cairoli e Herlings out – Cairoli e l’addio al titolo 2019 – La classifica del Mondiale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Indonesia 2019 della MXGP. Sarà una mattinata italiana forse decisiva a LIVEllo di campionato del mondo per la massima categoria del Motocross, dato che il leader della classifica Tim Gajser ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto su Jonass e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Siamo all’ultimo minuto. Gajser mantiene 5.7 su Jonass e 12.9 su Tonus -2 Jonass non molla e rimane a 4.8 da Gajser, il lettone sta disputando la sua miglior gara da quando è in MXGP -3 Monticelli è decimo, Febvre 12esimo -4 Gasjer inizia il 14esimo giro con 5.2 su Jonass e 11.7 su Tonus che distanzia Anstie di 3.7. -6 Bernardini precipita in 19esima posizione. Febvre è sempre ...

LIVE Motocross - GP Germania 2019 in DIRETTA : Tim Gajser fa il vuoto in gara-2 e si avvicina alla doppietta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Gasjer inizia l’11esimo giro con 4.8 su Jonass e 11.5 su Tonus. Quarto Anstie, poi Paulin, Coldenhoff, Monticelli, Jasikonis e Seewer -11 Monticelli sempre settimo, Bernardini 12esimo -12 Si rimette a spingere Gajser e il suo vantaggio torna a 5.2 con Tonus a 11.1. -13 Febvre continua nella risalita ed è 16esimo a 44.7 -14 Jonass continua nella sua ottima prova e si porta a 4.8 da ...