DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 Streaming video Rai | attesa per la 4x100 donne

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale - fuori gli uomini! Dalle 13.00 Pilato e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali ai Mondiali di Gwangju con ben quattro azzurri in finale più la 4×100 mista donne 4.33: L’Italia prende la carta da finale numero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale! Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - male Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nel finale! In finale vanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: L’Australia si aggiudica la seconda batteria in 3’58″19, al secondo posto la Cina con 3’58″63. Azzurre in finale con il terzo tempo!!! 4.30. Australia, Cina, Canada ai 300 4.29: Ai 200 Australia, Cina e Canada, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - niente finale per Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.11: Ai 300 Cina, Usa, Gbr 4.10: Ai 200 Cina (con tutti i titolari), Usa, Brasile 4.09: Usa, Cina Brasile ai 100 4.04: Italia virtualmente fuori dalla finale della 4×100 mista. Continua la maledizione della mista per l’Italia che faticherà anche a qualificarsi per Tokyo. disastrosa come l’anno scorso a Glasgow. RECORD DEL MONDOOOOO della Russia in 3’30″72, secondo ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! Niente finale per Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.50: Hosszu, Ye, Lesaffre ai 300 metri 3.48: Overholt in 2’11″34, Hosszu, Lesaffre a metà gara 3.47:; Overholt, Hosszu, Forde ai primi 100 3.44: Prova negativa per >Ilaria Cusinato che abbandona ogni velleità per una finale che sarebbe stata ampiamente alla portata della sua migliore versione. Vince Ohashi in 4’37″23, seconda Pickrem, terza Jakabos, ottava Cusinato ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare (28 luglio) – Gli azzurri in gara (28 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche l’Italia vuol completare il proprio percorso e arricchire il suo bottino di medaglie, già ottimo: 3 ori, 1 argento e 2 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. QUADARELLA SPLENDIDO ARGENTO NEGLI 800!!! Delusione Panziera : solo quarta! Pilato e Carraro in finale! Bene Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03: Mentre c’è Simona QUADARELLA sul secondo gradino del podio dell’impianto di Gwangju, noi vi diamo appuntamento a questa notte alle 3 e vi ringraziamo per averci seguiti. Buona serata. 15.02: Domani ci saranno Pilato e Carraro a caccia di un posto sul podio nei 50 rana e Paltrinieri ed Acerenza a cercare di recitare ruoli da protagonisti nei 1500 stile libero. Questa notte ...

LIVE Italia-Spagna 10-5 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buon proseguimento di giornata da campioni del mondooooooooooooo!!! Gli azzurri stanno festeggiando in acqua, è un delirio! Siamo campioni del mondo per la quarta volta, a -1 dal record della Serbia. Distrutta la Spagna 10-5! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL ...

LIVE Italia-Spagna 10-5 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : SETTEBELLO CAMPIONE DEL MONDO! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CAMPIONI DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Per la quarta volta siamo sul tetto del mondoooooooooooooooooooooooooo!!!! Campagna cambia il portiere e chiama time-out, entra Nicosia. Gli azzurri stanno già festeggiando! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! LI ...

LIVE Italia-Spagna 8-4 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : ultimi 8 minuti di battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’01” CHE DIFESAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Non li facciamo neanche tirare! Andiamo a segnare adesso! 6’15” Espulso Di Somma, definitiva. 6’44” Lopez Pinedo intercetta il tiro dalla distanza di Velotto. 7’35” DEL LUNGO C’E’! Grande parata su Perrone! Dobbiamo reggere! Figlioli vince anche l’ultimo sprint, ma subito un fallo in attacco ...

LIVE Italia-Spagna 7-3 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : sassata di Dolce! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’05” 7-3 ITALIA! Altro assist pazzesco di Echenique, un vero genio. Dolce poi castiga Lopez Pinedo con un bolide che sbatte sul palo e si insacca in rete! 4’34” Del Lungo c’è! Bloccata la conclusione di Barroso! 4’56” Lopez Pinedo si esalta su Figlioli. Che parata. 5’14” Altra buona difesa del Settebello. Dobbiamo continuare ad attaccare ...

LIVE Italia-Spagna 5-3 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : termina il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’16” Del Lungo blocca su Munarriz. Espulsione in ripartenza per la Spagna. 7’34” Tiro “a schizzo” di Di Fulvio, pallone alto. Si ricomincia. L’Italia vince anche il terzo sprint con Figlioli. 4/5 per l’Italia in superiorità numerica, 2/8 per la Spagna che ha avuto a disposizione anche due rigori. Dati che la dicono lunga su un metro arbitrale ...

LIVE Italia-Spagna 4-2 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : Dolce firma il +2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’34” ILLUSIONE OTTICA! Esterno della rete per Granados! Altra superiorità azzurra. 3’48” Espulso Echenique. 4’09” RENZUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Deviazione sotto misura perfetta! Italia-Spagna 5-2. Stiamo calmi, amici. Calma. 4’16” Uomo in più per l’Italia. 4’34” Del Lungo respinge la conclusione di Munarriz. 5’02” ...

LIVE Italia-Spagna 1-1 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : avvio equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’07” ECHENIQUE! L’Italia non aveva sfruttato l’uomo in più, ma al secondo tentativo l’italo-argentino non ha fallito. Italia-Spagna 2-1. 2’33” Uomo in più per l’Italia. 2’55” Esce il tiro di Granados. 3’12” Espulso Di Somma. 3’40” Di Somma dalla distanza, troppo facile per Pinedo. 4’10” Del Lungo ...

LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Molto esperto il portiere della Spagna. Daniel Lopez Pinedo, nonostante i 38 anni, resta uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. 11.27 La rosa del Settebello: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo, Figlioli, Di Somma, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce, Nicosia. 11.26 INNO DI MAMELI! 11.25 INNI NAZIONALI. Si parte con quello spagnolo. 11.24 Le squadre ...