Dazi Usa | un conto salato per l’Italia | «Per noi conto da 4 | 5 miliardi»

Usa - Trump avvisa Google e Apple su rischi sicurezza e Dazi : “Basta fare affari con la Cina e produrre pezzi del Mac nelle loro fabbriche” : Donald Trump attacca i giganti del web e dell’hi-tech statunitense, in particolare Google e Apple. Mountain View è finita nel mirino del presidente degli Usa per i suoi rapporti con la Cina che, a suo avviso, “potrebbero creare problemi di sicurezza nazionale”. Per questo, ha spiegato il tycoon, “se c’è un problema, lo scopriremo. Spero sinceramente di no”. Lo sfogo di Trump ha poi raggiunto anche gli uffici ...

Dazi : Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana dop - missione negli Usa : Washington, 19 lug. (Labitalia) - Dazi e tutela dell'eccellenza made in Italy, missione americana [...]

Tempesta Barry negli USA - rischio inonDazioni in Louisiana : Trump : “Prestate attenzione” : Il presidente Donald Trump ha avvertito su Twitter del “grande rischio di forti inondazioni in gran parte della Louisiana e in tutta la costa del Golfo“, chiedendo alla popolazione di “prestare attenzione”. La Louisiana sta affrontando in queste ore gli effetti dell’ex uragano Barry, tra inondazioni e blackout. L'articolo Tempesta Barry negli USA, rischio inondazioni in Louisiana: Trump: “Prestate ...

Web tax varata dalla Francia : ira Usa/ Trump minaccia Dazi su vini - moda e auto : Web tax, Francia vara tassa al 3% sulle vendite dei giganti di Internet. Washington all'attacco: 'Legge contro di noi'. E Trump...

Francia - web-tax fa infuriare Trump Gli Usa minacciano Dazi sul vino : La web tax francese fa infuriare l'amministrazione Trump che minaccia ritorsioni come nuovi dazi o restrizioni commerciali a danno di prodotti francesi come vino e auto. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sulla web tax Segui su affaritaliani.it

Dazi - Usa allentano le sanzioni a Huawei : 23.36 Dopo averla messa nella loro blacklist, gli Stati Uniti allentano la pressione sulla società cinese di telecomunicazioni Huawei, come aveva promesso Trump al G20 per riavviare con la Cina i negoziati commerciali. Il ministro al commercio americano, Ross, annuncia che il governo rilascerà licenze alle società Usa che vogliono fare business con il colosso cinese "quando non c'è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale". La mossa ...

Pronti altri Dazi Usa all’Europa - allarme anche per il cibo italiano : Fatta pace, almeno temporaneamente, con la Cina, Donald Trump minaccia ora di alzare i dazi su una serie di prodotti europei. Nel mirino vi sono anche prodotti italiani, dalla pasta ai formaggi. L'Ufficio del rappresentante americano al commercio (Ustr) ha pubblicato una lista dettagliata di 89 categorie di prodotti cui potrebbero essere imposti dazi supplementari nell'ambito della disputa con l'Ue sui sussidi europei all'industria aeronautica, ...

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il 50% del cibo Made in Italy in USA : “Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati dall’amministrazione Trump“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti provocati dai nuovi Dazi annunciati da Washington nei confronti dei prodotti dell’Unione Europea. “Si tratta di un duro colpo per l’Italia che ha aumentato dell’11 % le esportazioni agroalimentari in Usa nel primo ...

Gli Usa minacciano Dazi per altri 4 miliardi contro l’Ue - nel mirino anche il Parmigiano : Gli Stati Uniti minacciano tariffe commerciali su prodotti dell’Unione europea per altri 4 miliardi di dollari. Nel mirino anche Parmigiano, provolone, pasta, prosciutto, olive, whiskey irlandese. Si tratta di una ritorsione per i sussidi europei ai velivoli commerciali. «Oggi l’ufficio del rappresentante al Commercio Usa sta divulgando per la valu...

Tregua Cina-Usa sui Dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - incontra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Al G20 tregua tra Usa e Cina sui Dazi. Trump apre a Huawei : Un accordo per una tregua sui dazi e sulla guerra commerciale, con tanto di apertura a Huawei da parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donald Trump e Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e Cina. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al ...

Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali. «Sospesi nuovi Dazi Usa» : OSAKA - Dopo un incontro bilaterale di 80 minuti - 10 meno del previsto -, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping - poco prima...