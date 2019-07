Da Lukaku al like di Modric al treno per Yuma | il calciomercato sui social

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Gli indizi delmercato Il centravanti belga del Manchester United,, uno degli obiettivi dell’Inter, ieri ha pubblicato un post insieme all’agente: “Soon, to be continued” come a dire “presto una nuova storia” e l’icona del silenzio. Il senso del messaggio. Vuol dire che presto deciderà il suo futuro e probabilmente qui si parla di duello. Non un duello originale: Juve contro Inter, le eterne rivali. Se davvero Dybala esi scambiassero la maglia, però, l’Inter perderebbe tre partite in una., il centravanti preferito da Conte, finirebbe alla grande rivale italiana. Dybala, obiettivo di Marotta da mesi, uscirebbe dal mercato. E Icardi, attaccante all’addio, non potrebbe più andare alla Juventus. Mauro da mercoledì dovrebbe allenarsi di nuovo con la squadra, di ritorno dalla tournée in Asia. Per lui resterebbe il Napoli, forse la Roma, soluzioni comunque non ...

