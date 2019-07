Da Bologna a Stoccolma in Apecar per incontrare Greta Thumberg | il viaggio dei ragazzi di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Si chiama OltrApe il progetto dei 10 giovanissimi che il 29 luglio partiranno dalla provincia di, per arrivare a, a casa di, attraverso undi 4.500 km, tutto a bordo di un’. Sono idi Radioimmaginaria, l’unica radio fatta unicamente da teenager tra gli 11 e i 17 anni, che alle 6 di lunedì mattina si metteranno in moto dalla loro sede a Castel Guelfo per raggiungere la loro eroina, la 16enne divenuta simbolo mondiale della causa ambientalista. Ad agosto 2018 avevano comprato in Sicilia una vecchiadel 1970, che avevo portato a Castel Gandolfo con un primo grandeon the road di 1.900 km e ora sono pronti a rimetterla in moto per una tratta ben più impegnativa. Per finanziare la loro impresa avevano avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Ginger, nel tentativo di raccogliere 5.000 euro, invece ...