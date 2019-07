Criscitiello Sportitalia | ' Pastorello ha detto che Lukaku andrà alla Juventus'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) La, dopo la tournée asiatica, è pronta a riprendere la preparazione estivaContinassa da martedì 30 luglio: Maurizio Sarri potrà contare anche su quei giocatori rimasti a Torino ad allenarsi e agli altri che si aggregheranno nei prossimi giorni. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercatoricerca di giocatori ideali al gioco del tecnico toscano, ma la necessità principale resta quella di piazzare sul mercato alcuni esuberi della rosa. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: Perin interessa all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo piace sempre al Manchester City. Gli arrivi di Ramsey e Rabiot potrebbe determinare le partenze sia di Khedira che di Matuidi, mentre nel settore avanzato potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato, con le sole possibili permanenze di Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e Douglas Costa. Come scrive il ...

