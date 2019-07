Cosa c’è stasera in tv : Moltissime repliche e un paio di film discreti: questo offre la programmazione domenicale di fine luglio

Cosa c’era nello zaino? E chi ha chiamato i carabinieri? Cosa non sappiamo del delitto : Qual è il ruolo dell’uomo derubato e Cosa conteneva lo zaino? Chi ha chiamato i carabinieri e organizzato l’appuntamento? In via Pietro Cossa c’erano altre pattuglie di rinforzo? Le domande ancora senza risposta

Acquista un vestito da Zara e lo indossa - poi si accorge Cosa c’era nella cucitura e ne rimane terrorizzata : Cailey Fiesel, una ragazza di ventiquattro anni era andata a fare shopping e tra i vari negozi da cui aveva Acquistato c’era anche Zara. Da li aveva Acquistato un vestito che qualche giorno dopo ha indossato al lavoro. Mentre era a lavoro ha iniziato ad avvertire un cattivo odore sempre più forte e la ragazza ha raccontato al New York Post così: «Ho visto la zampetta uscir fuori dalla cucitura della scollatura. È stato davvero terrificante ...

Cosa c’entra il sindaco Pd di Bibbiano con le indagini sugli affidi : Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano (RE) Alcuni giorni fa il responsabile nazionale riforme del Partito democratico, Emanuele Fiano, ospite del programma Coffee Break in onda su La7, ha chiesto all’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri – anch’ella presente in studio – di specificare quale reato venisse contestato al sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti. Tovaglieri da qualche minuto accusava il partito di avere la coscienza ...

Neonato sepolto vivo da madre 15enne - un cane disabile capisce che c’è qualCosa sottoterra - quello che accade dopo è incredibile : Un cane è stato capace, con la sua grande sensibilità, di salvare la vita a un Neonato. E’ successo a Tha Talat di Korat in Thailandia. Il cane, tutti in paese lo chiamano Ping Pong, è disabile però molto benvoluto. Ping Pong con il suo fiuto è riuscito a comprendere che sotto uno strato di terra c’era qualcuno. Ha iniziato a scavare e abbaiare. L’atteggiamento del cane ha attirato l’attenzione di alcuni agricoltori della zona che non ...

Durante la messa parroco beve dal calice e si sente male - Cosa c’era dentro è tremendo - la corsa in ospedale : Una vicenda ancora ricca di mistero quella accaduta ad un parroco di Cosenza, Don Claudio Albanito,il mese scorso che mentre diceva messa, come ogni domenica ha bevuto dal calice ma immediatamente dopo si è sentito male. I sintomi che il parroco ha avvertito sono stati abbastanza gravi, infatti Don Claudio non riusciva a respirare bene e gli bruciava tantissimo la gola. I presenti hanno subito chiamato l’ambulanza che lo ha portato ...

Simone Coccia trapianto di capelli : quanto ha speso e Cosa c’entra Clooney : Quanti soldi ha speso Simone Coccia per il trapianto di capelli e dove lo ha fatto Simone Coccia Colaiuta si è sottoposto al trapianto di capelli. Una scelta dettata dalla voglia di sentirsi più bello e più sicuro dopo un periodo di grande instabilità. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha deciso di eseguire l’operazione a […] L'articolo Simone Coccia trapianto di capelli: quanto ha speso e cosa c’entra Clooney proviene da ...

57enne scopre che tra i necrologi sul giornale c’è anche il suo - Cosa accade dopo è terribile anche perchè non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto : Un uomo di 57 anni, Patrice Leroy stava attraversando un periodo molto felice della sua vita perché si era sposato da poco ed era innamoratissimo della moglie. Un giorno, però, è accaduto qualcosa di assai poco piacevole. La vicenda è accaduta a La Ferté-Bernard, nel dipartimento di Sarthe nel nord della Francia. Un giorno tra i necrologi appare anche quello con il nome di Patrice Leroy di anni 57. La moglie racconta così: ...