Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Ildels’intreccia con il destino di Paul, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il centrocampista francese è l’obiettivo del Real Madrid, che è pronto ad investire tra i 140 e i 150 milioni. Dopo l’infortunio di Asensio, Florentino Perez sta pensando di trattenere James Rodriguez a Madrid, ma intanto valuta “se acquistare un sostituto di Asensio o concretizzare l’assalto per”. Mendes non è convinto che il colombiano possa restare a casa sua, e ilpuò approfittarne. La cessione dicambierebbe anche ildel Manchester, che ha già pronto Milinkovic Savic della Lazio come sostituto e non ha mai abbandonato il sogno. Un anno fa De Laurentiis rifiutò una proposta di 104 milioni di euro e ancora oggi continua a difendere KK. L’obiettivo di De Laurentiis è resistere agli assalti nei dieci giorni ...

napolista : CorMez: Il mercato del #Napoli è legato a #Pogba. Lo United torna alla carica per #Koulibaly Se il #RealMadrid deci… -