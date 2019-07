Come ha fatto la Marvel

Amami e rispettami - Come vorresti fosse fatto con tua figlia : Ogni uomo, dovrebbe amare e rispettare la propria compagna con gentilezza, passione e comprensione. I tradimenti, le bugie, la violenza, non dovrebbero essere contemplati in un rapporto di coppia. La regola del “non fare agli altri, quello che non vorresti essere fatto a te”, è applicabile anche nei rapporti di coppia, in particolare nell’atteggiamento della controparte maschile. Ogni uomo desidera per la figlia, un compagno che la tratti bene, ...

Conte : 'Sono soddisfatto di Perisic Come punta - faremo delle valutazioni' : La dirigenza dell'Inter prosegue il lavoro sul mercato, alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico Antonio Conte. L'esigenze principali riguardano il settore avanzato, attualmente rappresentato dai soli Martinez (che a breve ritornerà dalle vacanze dopo aver disputato la Coppa America con l'Argentina) ed il giovane Esposito. Contro la Juventus, il tecnico salentino ha provato nel ruolo di punta Ivan Perisic, con buoni risultati. ...

Uomini e donne - bordata di Raselli contro Giulia Cavaglia : "Come mi ha fatto tornare a casa" - drammatico : La storia tra Giulia Cavaglia e Giulio Raselli è un capitolo chiuso? Si torna agli amori nati a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. E si torna a parlare di una delle coppie più chiacchierate del Trono Classico della scorsa stagione. A rispondere, in un'intervista a Uomini e

Caduta Libera - Nicolò Scalfi rivela Come ha fatto a stra-vincere : il suo clamoroso segreto : Nicolò Scalfi, giovane pupillo di Gerry Scotti, continua a tenere aggiornati i propri follower su Instagram, e lo fa come qualsiasi altro ragazzo della sua età. L'ex vincitore di Caduta Libera qualche ora fa ha condiviso con tutti uno scatto che lo vede divertirsi in una serata, qualche ora fa inco

OPPO Reno fatto a pezzi in video per scoprire Come funziona la fotocamera a scomparsa : La maggior parte degli smartphone passa dalle mani di JerryRigEverything e OPPO Reno non poteva di certo fare eccezione. Ecco in video il suo disassemblaggio L'articolo OPPO Reno fatto a pezzi in video per scoprire come funziona la fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Katy Perry racconta Come ha fatto pace con Taylor Swift - dalle scuse ad una festa ai biscotti fatti in casa : Dopo anni di frecciate reciproche e perfino brani nati con l'intento di ferire l'altra persona nel periodo più critico della loro faida, oggi Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift qualche settimana fa, davanti ad un piatto di biscotti fatti in casa. In realtà i segni di distensione erano arrivati molto prima, ovvero da quando la Perry aveva dichiarato in un'intervista di volersi riappacificare con la collega, mandandole ...

Elisa Isoardi : “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo tutto. E portavo via dei piatti per pranzo” : In attesa di tornare su RaiUno con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Di Più Tv. E l’occasione è stata buona anche per rispondere a quanti, nei giorni scorsi, le hanno fatto notare sui social di essere ingrassata, tanto che qualcuno era arrivato a ipotizzare una gravidanza. È la stessa Isoardi a spiegare come mai questo piccolo aumento di peso: “Come ho fatto a prendere cinque ...

Senza te Come avrei fatto! La dedica di Elena Santarelli al marito Corradi : Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono sposati da cinque anni, la loro vita matrimoniale procede serenamente. Per riconfermare la straordinarietà del rapporto con il marito, la Santarelli rivolge una dedica dolce al suo Bernardo. Nel corso di cinque anni di vita insieme, Elena e Bernardo, hanno imparato ad amarsi ed apprezzarsi ogni giorno di più. Il loro amore si è corroborato nel tempo, soprattutto dinanzi alle problematicità che ...

Elena Santarelli e l’immenso amore per Bernardo Corradi : “Come avrei fatto senza di te?” : Elena Santarelli ha pubblicato sui social una romantica dedica per il marito Bernardo Corradi. La showgirl ha potuto sempre contare sul sostegno dell'uomo a cui ha giurato amore eterno cinque anni fa. Con lui ha goduto delle gioie matrimoniali e tenendogli la mano, ha superato ogni ostacolo. Oggi si chiede: "Come avrei fatto senza di te?".Continua a leggere

Elena Santarelli - dedica a Bernardo Corradi/ Foto : 'senza te Come avrei fatto' : Elena Santarelli, dedica speciale al marito Bernardo Corradi di cui è sempre più innamorata: 'senza te come avrei fatto'.

Matteo Salvini - il piddino Morelli : "Se fossimo un Paese serio - agiremmo Come si è fatto con Mussolini" : Alla faccia della democrazia. L'esponente dell'Assemblea Federale del Pd di Roma, Giuseppe Morelli, ha ben pensato di mostrare tutta la propria bontà su Twitter: "Salvini è un traditore della Patria e, se fossimo un Paese serio, agiremmo come si è agito nei confronti di Mussolini. La serietà di un P

Tumori della pelle e melanoma : Come riconoscere un neo sospetto - i fattori di rischio e i segnali da non trascurare mai : L’esposizione ai raggi solari ha diversi effetti positivi sull’organismo – principalmente perché stimola la produzione della vitamina D – ma i raggi ultravioletti UVA e UVB contribuiscono alla formazione dei Tumori della pelle. In particolare l’esposizione ai raggi UV raddoppia il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, uno dei principali Tumori che insorgono in giovane età. Se è comunque opportuno proteggersi dai ...

Storie Maledette - la mamma di Marco Vannini contro Franca Leosini : "Mi ha fatto male sentirmi appellare Come la Madonna Addolorata" : Il doppio appuntamento speciale di Storie maledette, andato in onda recentemente su Rai 3, dedicato all'omicidio di Marco Vannini, che ha consistito in una lunga intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, condannato in appello a 5 anni, non è piaciuto alla famiglia del giovane di Ladispoli morto a soli 20 anni.L'avvocato della famiglia Vannini ha deciso di rivolgersi direttamente ai vertici Rai, rendendo pubblica una lettera ...