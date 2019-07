Classifica Formula 1/ Mondiale piloti - Hamilton fa mea culpa : 'Week end disastroso' : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Germania 2019, che si svolgerà questa domenica 28 luglio all'Hockenheim ring.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : stagione deludente per Perez : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Germania 2019, che si svolgerà questa domenica 28 luglio all'Hockenheim ring.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : cambio di gerarchie in Ferrari? : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Germania 2019, che si svolgerà questa domenica 28 luglio all'Hockenheim ring.

Formula 1 - Lewis Hamilton fa il vuoto dietro di sè : la nuova Classifica piloti dopo il Gp di Silverstone : Il pilota britannico aumenta il proprio vantaggio sul compagno di squadra, facendo letteralmente il vuoto dietro di sè Lewis Hamilton continua a veleggiare indisturbato in testa alla classifica piloti di Formula 1, anzi il pilota britannico allunga ulteriormente su Valtteri Bottas, grazie alla vittoria di Silverstone. Il campione del mondo si prende anche il punto per il giro veloce, salendo dunque a +39 sul compagno di squadra, un ...

Formula 1 – Quanto guadagna la Ferrari dagli sponsor? La Classifica dettaglia - Mercedes più che doppiata : Nell’ultimo decennio, il team di Maranello è quello che ha accumulato maggiori introiti per Quanto riguarda le sponsorizzazioni: doppiata la Mercedes Il successo iridato manca dal 2008, ma la Ferrari continua a far gola agli sponsor. Il marchio del Cavallino è infatti il più ambito, le aziende più importanti fanno dunque a gara per piazzare il proprio logo sulle monoposto di Maranello, sborsando fior di ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova Classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere : tempi - Classifica - Gp Austria 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Austria 2019 Zeltweg: tempi e classifica, via al Red Bull Ring, oggi venerdì 28 giugno,.

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avvicina a Vettel : la nuova Classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

Formula 1 - la Mercedes fa un campionato a sè : la nuova Classifica Costruttori dopo il Gp del Canada : Grazie al successo di Hamilton e al quarto posto di Bottas, la Mercedes resta saldamente in vetta alla classifica Costruttori davanti a Ferrari e Red Bull La Mercedes continua a comandare saldamente la classifica Costruttori del Mondiale di Formula 1 anche dopo il Gp del Canada, vinto da Lewis Hamilton davanti a Vettel e Leclerc. Le Frecce d’Argento viaggiano con 123 punti di vantaggio sulla Ferrari, che a sua volta precede di 48 ...

Formula 1 – Hamilton sempre più lontano - la vittoria di Montreal fa volare Lewis : la nuova Classifica piloti dopo il Gp del Canada : Un Gp del Canada infuocato questa sera a Montreal: Vettel trionfa ma viene penalizzato, ne approfitta per festeggiare Hamilton. La nuova classifica piloti La gara di questa sera a Montreal, valido per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi Ferrari. Vettel, ormai ad un passo da una vittoria quasi certa, è stato penalizzato di 5 secondi per una manovra scorretta in pista, ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : i 'numeri 0' della stagione : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.