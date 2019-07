Cinema America | un altro ragazzo pestato a Frosinone | “Aggressori di estrema destra”

Frosinone - lo aggrediscono perché indossa la maglietta del "Cinema America" : Ricercatore universitario picchiato da un gruppo di estrema destra durante un concerto di beneficenza. Un mese fa un episodio simile a Roma

Cinema e Drink : C’era una volta in America ispirato all’omonimo film di Sergio Leone : Drink: C’ERA UNA volta IN America (ispirato al film “C’era una volta in America”, di Sergio Leone, 1984) BARMAN: Federico Leone INGREDIENTI: 60 ml VII Hills Italian Dry Gin Infuso istantaneo di popcorn tostato 20 ml limone fresco 10 ml sciroppo di sale Top birra italiana Bicchiere: Coppa PREPARAZIONE: Versare il VII Hills Italian Dry Gin sui pop corn tostati, in modo da acquistarne sapore con ...

CASTELLO ERRANTE : la prima Residenza Internazionale del Cinema crea un ponte tra l’America Latina e l’Italia. : A celebrare la terza edizione, che si svolgerà dall’1 al 31 luglio a Torri in Sabina, un attore d’eccezione: Giacomo Ferrara. Il giovane talento, noto per il suo ruolo da coprotagonista in Suburra, ha sposato la qualità e l’eccezionalità del progetto. “Realizzare una Residenza artistica in campo Cinematografico trovo che sia un’idea incredibile e originale. CASTELLO ERRANTE è un progetto unico nel suo genere che ha tutte le carte per ...

Nuova Cinema America : Di magliette ne sono rimaste solo 3, taglia M, quella che va bene a tutti, ma davvero a nessuno. E la serata non è nemmeno cominciata. Qualcuno dei ragazzi è andato a vedere se ce ne sono ancora, da qualche parte, ma allo stand di piazza San Cosimato sono poco fiduciosi: «Puoi tornare?». Promettono tutti di farlo, perché la maglietta bordeaux del Cinema America, in una stagione di divise e felpe, è diventata un modo di dire, senza troppe parole, ...

Cinema America - solidarietà dai registi di tutto il mondo : Da Spike Lee a Alejandro Iñárritu, passando per F.F. Coppola, Wim Wenders, Keanu Reeves e Richard Gere, il mondo del Cinema sottoscrive una lettera di vicinanza per testimoniare la presenza accanto ai ragazzi dopo gli attacchi dei giorni scorsi

Lucrecia Martel presidente della giuria internazionale di Venezia 76 - Barbera «La più grande regista del Cinema Latino Americano - una delle maggiori al mondo» : Lucrecia Martel presidente di giuria a Venezia 76, l'annuncio di Alberto Barbera grande novità per la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 2019. Dopo l’annuncio del Leone ...

Cinema America 2019 - Il cast de “L’ Ultima Ruota del Carro” al Casale della Cervelletta - Elio Germano «L’aggressione è sintomo di degrado» VIDEO e FOTO : L'Ultima Ruota del Carro rivive al Casale della Cervelletta. Elio Germano, Giovanni Veronesi e Alessandra Mastronardi indossano la maglia del Cinema America e dicono NO alla violenza. Altra bellissima serata sotto il segno del Cinema in Piazza 2019, evento organizzato dai ragazzi del Cinema America. Al ...

Arene Cinema America : patrocinio Mibac : 15.47 Una buona notizia per i ragazzi del Cinema America, di recente bersaglio di aggressioni a Roma. Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, ha concesso il patrocinio del Mibac per le tre Arene estive del Cinema che i giovani organizzano a Piazza San Cosimato, al Porto turistico di Roma e al Casale della Cervelletta. Nei giorni scorsi aggressioni ad alcuni ragazzi appartenenti all'Associazione e alla ex ragazza del ...

Alessandro Borghi sostiene i ragazzi del Cinema America a Roma e annuncia azioni contro gli aggressori : “Parassiti” (video) : Come tanti colleghi attori, registi, produttori, intellettuali e semplici appassionati di Cinema, anche Alessandro Borghi non ha fatto mancare il suo supporto ai ragazzi del Cinema America che ormai da anni portano in piazza San Cosimato a Trastevere, ogni estate, decine di film in proiezione gratuita e grandi artisti chiamati ad introdurli. Come vi abbiamo raccontato, era stato proprio Alessandro Borghi, insieme al resto del cast e al ...

Cinema America Alessandro Borghi nuovo messaggio «La politica non c’entra niente - siete soltanto dei parassiti» : Il Cinema America resiste ! Sono stati identificati gli aggressori di sabato scorso a Trastevere. Si tratta di alcuni esponenti di CasaPound. Mentre il presidente del Piccolo America, Valerio Carrocci resiste è arrivata nelle ultime ore un’altra violenta risposta da parte dei sostenitori ...

Cinema America : QUATTRO IDENTIFICATI E DENUNCIATI/ Carocci "Salvini intervenga" : CINEMA AMERICA, QUATTRO ragazzi sono stati IDENTIFICATI e DENUNCIATI. Valerio Carocci invoca l'intervento del ministro Salvini