Ci sono nuove manifestazioni a Hong Kong per protestare contro la polizia e chiedere

Raggi contro Tav : io sono per opere utili - diano soldi a Roma per nuove metro : Roma – “La Tav? Io sono per le grandi opere utili. Noi continuiamo a lavorare sulla metro C, faremo anche la metro D: se a Roma vogliono dare i miliardi che servono per la Tav, ci facciamo altre linee di metropolitana. Siamo contentissimi. Servono le opere utili, non quelle inutili”. Lo dice il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agora’ su Raitre. L'articolo Raggi contro Tav: io sono per opere utili, diano soldi a Roma ...

Caso Arata - nuove intercettazioni : "I politici? sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

Arata - nuove intercettazioni : "I politici? sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

Arata - nuove intercettazioni : "I politici? sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

«La Casa di Carta 3» : quando esce e come sono le nuove Tokyo e Stoccolma : La banda è tornata, più forte e determinata che mai: dopo tanta attesa, La Casa di Carta – 3 parte è disponibile su Netflix da venerdì 19 luglio. Se sulla quarta stagione, appena annunciata, c’è il massimo riserbo, alcuni attori del cast hanno invece raccontato qualcosa sulla terza parte della serie che ha conquistato il mondo, tra maschere simbolo di Resistenza e l’idea di moderni Robin Hood che ...

Cala la pirateria musicale - ma le nuove sfide sono le frodi dello streaming : Nei giorni scorsi sono stati diffusi gli ultimi dati raccolti dalla società Similarweb per IFPI e FIMI che confermano il forte declino della pirateria nel settore musicale in Italia. Secondo le ultime statistiche, infatti, il fenomeno della contraffazione digitale e della diffusione abusiva di musica online tramite web e mobile è sceso del 35% rispetto a marzo 2018; ma, se viene considerato un periodo ...

Autonomia - Corte dei Conti : “Eventuali nuove materie di competenza regionale non si possono sottrarre a perequazione” : L’articolo 116 comma 3 della Costituzione nel prevedere che le forme di Autonomia rafforzata debbano essere “coerenti con i principi dell’art. 119 della Costituzione, non sembra consentire una diversa modalità di finanziamento delle materie aggiuntive né la loro sottrazione al meccanismo di perequazione interregionale previsto dalla legge nazionale”. Lo ha sottolineato il rappresentante della Sezione delle Autonomie della Corte ...

Torino - presentate le nuove maglie per la prossima stagione : le divise granata sono uno spettacolo [FOTO] : Si è svolta oggi a Bormio la presentazione delle maglie del Torino per la stagione 2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico del Torino FC. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il ...

Kanye West - le nuove sneaker Yeezy sono fatte con alghe marine : Kanye West pensa all'ambiente. E lo fa attraverso quello che rappresenta uno dei più grandi successi della sua carriera, le sue Yeezy. Un impero, quello delle scarpe da ginnastiche per il rapper statunitense che equivale a un'impresa da un miliardo di dollari, secondo quanto riporta la rivista Forbes, che parla di una fatturato della linea di scarpe da ginnastica Yeezy, ora con Adidas, destinato a superare 1,5 miliardi di dollari ...

Le nuove GeForce RTX Super sono state mostrate da Nvidia durante un evento tenutosi a Milano : Attraverso un comunicato stampa, Nvidia ha svelato la nuova serie di GPU GeForce RTX Super focalizzandosi in particolare sulle nuovissime GeForce RTX 2060/2070 Super disponibili per l'acquisto a partire da ieri, martedì 9 luglio. Con l'acquisto di una nuova scheda RTX Super, gli utenti riceveranno inoltre i giochi Control e Wolfenstein: Youngblood, entrambi titoli con il supporto al ray tracing.Le nuove GPU GeForce RTX Super offrono le ...

Logitech G Pro e G Pro X sono le nuove cuffie per videogiocatori esigenti : Logitech G dedica agli appassionati di videogiochi le nuove cuffie G Pro Gaming e G Pro X Gaming, in vendita rispettivamente a 99,99 e 129 euro. Il modello Pro Gaming è frutto della collaborazione con professionisti degli eSports, mentre le Pro X puntano sul software Blue VO!CE sviluppato in collaborazione con l’azienda Blue Microphones. AOC fa felici gli appassionati di videogame con due monitor ...

Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni : ecco quali sono : Una nutrita serie di novità sta per arrivare su Xiaomi Mi 9, con funzioni riprese da altri smartphone e novità assolute. Scopriamo quali sono. L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà a breve un sacco di nuove funzioni: ecco quali sono proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate Essential Phone - HONOR 9 e HONOR 10 - ci sono nuove patch di sicurezza : Essential si conferma uno dei produttori più attenti agli aggiornamenti di sicurezza e ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell'update di luglio L'articolo Aggiornate Essential Phone, HONOR 9 e HONOR 10, ci sono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

“Quasi Venezia” - l’Italia e le nuove forme di turismo contemporaneo. Chi sono - cosa pensano e cosa desiderano i viaggiatori “low cot” : Negli ultimi dieci anni l’Italia ha ospitato un miliardo e 61 milioni di turisti: il settore muove consumi per 146 miliardi di euro l’anno e dà lavoro al sei per cento degli occupati del Paese. In questo scenario, nuove forme di turismo prendono sempre più piede. Le racconta, con uno sguardo inedito sui protagonisti, “Quasi Venezia”, docufilm in onda domenica30 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Il Racconto del ...