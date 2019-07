Chieti | riemerge la scritta “Dux” su una roccia a Villa Santa Maria | polemica tra Pd e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Per anni scomparsa, coperta da polvere e detriti, è riapparsa da qualche giorno dopo i lavori eseguiti dall’amministrazione comunale: è laDux sul costone che sovrasta l’abitato a, in provincia di. Un ritorno che ha scatenato tantissime polemiche. Si tratta di un’incisione risalente agli anni ’40, che non è mai stata rimossa in modo permanente: era stata coperta dagli interventi di messa in sicurezza degli anni ’90, ma recentemente, durante dei valori di rivalutazione della zona rocciosa a fini turistici, è tornata visibile. La sua ricomparsa ha dato il via a uno scontro tra il Partito democratico che ha tirato in ballo Matteo Salvini e l’amministrazione locale che, tramite il sindaco Giuseppe Finamore, ha comunicato di non avere alcuna intenzione di cancellare una“che non inneggia a niente”. In ...

