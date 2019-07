Chi è Dressel | il 22enne eletto Mr Figo dei Mondiali di Nuoto da Federica Pellegrini e

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Se i sei ori conquistati a Gwangju non fossero abbastanza, l’americano Caelebpiù aggiungere un altro titolo a quelli conquistati in Corea: per le nuotatrici italiane è lui Mister, il più bello visto in questi.A consegnargli (virtualmente) l’Oscar sono statee socie, che per ingannare il tempo in albergo, nelle attese tra una gara e un’altra, hanno indetto il loro personalissimo concorso. Si legge sulla Stampa:“Non si vince nulla, non ci sono premiazioni, tranquilli. È un gioco per passare il tempo, l’Oscar ai più belli del del Mondiale, abbiamo pure fatto una foto al tabellone e l’abbiamo postata. Per carineria non abbiamo pubblicato i nomi”Per aggiudicarsi il titolo, ilha battuto gli sfidanti, riuscendo a ottenere il punteggio migliore in quattro ...

