Chi è Benedetta Pilato | 14enne tarantina nuova stella del nuoto

Benedetta Pilato - il liceo con la media dell’8 e la vasca come casa : Chi è la 14enne argento mondiale che ha fatto meglio di Fede Pellegrini : Ogni giorno avanti e indietro, da casa alla piscina, poi in vasca, e di nuovo verso casa. L’acqua e i libri, di pari passo, come vogliono mamma e papà. Ci è abituata, Benedetta Pilato, vice campionessa mondiale nei 50 rana a 14 anni e mezzo, nessuna precoce come lei, neanche Federica Pellegrini. Perché in piscina è sostanzialmente nata: nuota da quando ha 2 anni, ‘studia’ per diventare campionessa da quando ne aveva 4. Sempre ...