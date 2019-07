Chelsea | niente futuro ai blues per Drinkwater e Bakayoko | Lampard li ‘scarica’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Ildi Dannye Tiemouesarà lontano dal. E’ il quotidiano britannico ‘Daily Express’ a riferirlo, comunicando come sia stato il tecnico deiFranka decidere. Sempre secondo quanto riferisce il giornale, sarebbe stato sempre l’ex centrocampista a chiedere loro di trovarsi una nuova sistemazione.è appena tornato dopo l’esperienza al Milan e ha un contratto con il club londinese fino al 2022. Nello stesso anno scadrà l’accordo fra il, ex centrocampista del Leicester.L'articoloaiperli ‘scarica’ CalcioWeb.

