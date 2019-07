Caterina Balivo in vacanza a Capri indossa l’abito del suo matrimonio

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera/ "Ora che il mio amore non mi vede..." : Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera in vacanza a Capri. La conduttrice pubblica un selfie e scherza: "Ora che il mio amore non mi vede...".

Caterina Balivo al mare a Capri. Insultata su Instagram : "Fai rabbia e pena" : Caterina Balivo, in vacanza in barca sotto il sole di Capri, ha regalato ai suoi fan di Instagram un elegante scatto che la ritrae con un cappello di paglia, un sorriso rilassato, gambe incrociate e i piedini "più belli d'Italia" bene in vista. Lo smalto rosso ha accesso poi definitivamente le fanta

Caterina Balivo - dopo Vieni da Me la famiglia allargata : le toccanti immagini pubblicate da Oggi : Tempo di confessioni, per Caterina Balivo, in pausa dopo il termine della stagione di Vieni da Me su Rai 1. La conduttrice, sposata con l'imprenditore Guido Maria Brera da cui ha avuto due figli, ha in verità una famiglia allargata: il marito ha altri due figli avuto dal precedente matrimonio, Rober

Caterina Balivo fa una richiesta speciale a Elisa Isoardi : Caterina Balivo lancia un messaggio a Elisa Isoardi prima de La prova del cuoco Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze a Capri con la famiglia. In compagnia di Cora, Guido Alberto e del marito, la conduttrice di Vieni da me ha passato una serata piacevole in un noto ristorante all’insegna del buon cibo, del divertimento e degli affetti. L’artista ha fatto anche un incontro gradito trovando, in quel di Capri, Pasquale Rinaldo, ...

Caterina Balivo di nuovo incinta? : La conduttrice napoletana ha condiviso una storia di Instagram in cui faceva shopping in un negozio di neonati. Il gossip della gravidanza impazza sui social. Di ritorno sui social, Caterina Balivo non ha perso tempo e ha ricominciato a condividere la sua quotidianità con i suoi fedeli follower. Tuttavia, non passa molto che i fan notano un dettaglio che scatena il gossip. In una delle sue storie di Instagram, infatti, la conduttrice ...

Vacanze vip a Capri - da Barbara d'Urso a Caterina Balivo (FOTO) : Tutti alla Taverna Anema e Core di Gianluigi Lembo, ormai punto di riferimento di star italiane ed internazionali

Guido Alberto e Cora - i figli di Caterina Balivo sono bellissimi : le foto di famiglia : Caterina Balivo e una delle più amate conduttrici del piccolo schermo. Alle redini del programma “Vieni da me”, che nella stagione appena conclusa ha riscosso molto successo, ha lasciato la trasmissione che conduceva da anni, Detto Fatto, e ha deciso di dare una svolta alla sua vita, conducendo il programma sulla Rai che, nonostante i primi risultati non siano stati del tutto positivi, col passare delle settimane ha raggiunto un ottimo risultato ...

Caterina Balivo e la famiglia al completo per il battesimo della secondogenita Cora : Caterina Balivo può godersi finalmente il suo meritato riposo, al termine di una lunga stagione televisiva che l'ha vista conquistare un grande successo in termini di ascolti. La ritroveremo, infatti, anche nella prossima stagione con una nuova edizione di "Vieni da me", secondo quanto comunicato durante l‘annuncio dei palinsesti 2019-2020. E allora, quale momento migliore, se non quello estivo, per festeggiare un evento importante come il ...

