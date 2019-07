Caso Orlandi | non sono di Emanuela le ossa al Cimitero Teutonico | “Resti anteriori a 1800”

Caso Orlandi - "reperti ossei precedenti a fine Ottocento" : Città del Vaticano, 28 lug. (AdnKronos) - di Enzo Bonaiuto Le ossa raccolte e repertate nel cimitero teutonico in Vaticano non possono appartenere a Emanuela Orlandi, perché sono sicuramente precedenti alla fine dell'Ottocento. E' quanto riferisce in una nota il Vaticano, dopo la conclusione delle o