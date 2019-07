Cartier cerca imprenditrici eccezionali

Fonte : vanityfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Le vincitrici dell'edizione 2019Women's Initiative Award 2020Il premioWomen's Initiative Award 2020Women's Initiative Award 2020Women's Initiative Award 2020Women's Initiative Award 2020Women's Initiative Award 2020Alla fine di tutta la selezione, le vincitrici saranno sette, una per ogni macro-regione (America Latina e Caraibi, Nord America, Europa, Africa subsahariana, Medio Oriente e Nord Africa, Asia orientale e Asia meridionale e Oceania). Ognuna avrà avanzato un’idea innovativa da sviluppare: saranno premiate la creatività, la sostenibilità finanziaria e l’impatto sociale delle start-up. Aperto alle donne, ilWomen’s Initiative Award 2020 prevede un riconoscimento monetario di 100.000 dollari e un supporto in termini di networking e coaching. In più, a lato, ci sarà una promozione ...

MarnaSilimbani : RT @claraspada: #FotografiaLetteratura #SalaLettura 'Quando si fotografa non si cerca di presentare un'argomentazione o dimostrare una t… - opissochiara1 : RT @claraspada: #FotografiaLetteratura #SalaLettura 'Quando si fotografa non si cerca di presentare un'argomentazione o dimostrare una t… - odisseo451 : RT @claraspada: #FotografiaLetteratura #SalaLettura 'Quando si fotografa non si cerca di presentare un'argomentazione o dimostrare una t… -