Carabiniere ucciso | sarà trasferito il militare che ha bendato l' americano

Fonte : agi

(Di domenica 28 luglio 2019)disposto il trasferimento a breve ad "altro incarico non operativo" per ilche haChristian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Ilha giustificato la scelta di bendare il giovane californiano per evitare che vedesse altri atti dell'inchiesta. Hjorth, secondo quanto riferito dallo stessoal superiore nell'ambito dell'indagine interna, sarebbe statoper non più di 5 minuti prima di essere portato in un'altra stanza per l'interrogatorio. Intanto sono in corso accertamenti dell'Arma per individuare l'autore della foto e chi ha fatto circolare lo scatto in una chat interna dei militari.

rubio_chef : 'Due americani hanno ammazzato un buonista”. Dove sono i razzisti? Dove sono gli schifosi con il meme del carabinie… - _arianna : Il carabiniere ucciso e la disgustosa caccia alla nazionalità degli aggressori. 12 ore e oltre di puro e inqualific… - matteosalvinimi : Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da una insegnante. Che in un primo momento ha neg… -