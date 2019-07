Carabiniere ucciso | l' americano confessa | «Pensavo che Mario fosse uno spacciatore»

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

Carabiniere ucciso - uno dei due americani bendato in caserma : la foto imbarazza l'Arma : L'immagine ha iniziato a girare vorticosamente in rete e ha fatto scattare un'indagine interna. Il responsabile sarebbe già...

Carabiniere ucciso a Roma - il pusher : "Ho detto io che erano due magrebini - volevo depistare un po'" : Sergio Brugiatelli, 47 anni, ha chiamato i carabinieri per recuperare il borsello sottratto per vendetta

Carabiniere ucciso - inchiesta in Procura sulla foto rubata dell'interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Roma - Carabiniere Cerciello ucciso da teenager americano : lo conferma il NYT : I responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega sono gli americani Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Non sono solamente quotidiani italiani a riportarlo ma anche l'autorevole quotidiano americano New York Times, che ha riportato quanto detto da funzionari italiani. I due assassini, di 19 e 18 anni, sono entrambi nati a San Francisco, nella ricca California, e provengono da buone famiglie. ...

Roma - Carabiniere ucciso : il gip convalida il fermo per la coppia di amici statunitensi : I carabinieri della Compagnia di Roma hanno arrestato ieri Gabriel Christian Natale Hjorth (18 anni) e Elder Finnegan Lee (19 anni) entrambi statunitensi e in visita nel nostro paese per motivi di svago, per tentata estorsione e omicidio aggravato. Entrambi, infatti, vengono considerati responsabili dell'assassinio a coltellate, al culmine di una colluttazione, del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35enne originario di Somma Vesuviana. Il ...

Carabiniere ucciso - i due giovani fermati si accusano. I dubbi sulla dinamica : Prime confessioni. Nella loro camera trovati il coltello e gli abiti usati durante il reato. Fuori dall’hotel, in una fioriera, c’era lo zainetto

Carabiniere ucciso a Roma - uno degli indagati bendato durante l’interrogatorio : Accertamenti dell’Arma: chiesti chiarimenti agli investigatori. Rabbia nelle chat dei colleghi militari

Carabiniere ucciso A ROMA/ Video - convalidato fermo dei due americani : CARABINIERE UCCISO a coltellate a ROMA, Mario Cerciello Rega: Video. convalidato il fermo dei due americani accusati dell'omicidio.

Carabiniere ucciso : provvedimento disciplinare in arrivo per l'insegnante di Novara : È in arrivo un provvedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante di un liceo del Novarese che ieri ha pubblicato un post-choc a commento dell'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma giovedì notte. L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha infatti già svolto gli accertamenti richiesti e sta disponendo l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della docente, Eliana ...

Carabiniere ucciso - ecco come è nata la pista dei nordafricani : Angelo Scarano Nelle ore immediatamente successive all'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello la nazionalità dei due principali sospettati, portati non molto tempo dopo in caserma per essere ascoltati, ha danzato freneticamente a passi di migliaia di chilometri gli uni dagli altri Maghrebini, albanesi, perfino libanesi con cittadinanza americana. Nelle ore immediatamente successive all'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega ...

Carabiniere ucciso - i due americani non rispondono al Gip : Christian Gabriel Natale Hjorth e Elder Finnegan Lee hanno deciso di non rispondere alle domande del Gip durante l'interrogatorio di convalida del fermo. I due americani, di 19 e 20 anni, hanno già confessato l'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello al termine di un lungo interrogatorio; una confessione rafforzata dal ritrovamento del coltello usato per uccidere il militare nella loro camera d'albergo, nascosto ...

Carabiniere ucciso a Roma – L’ipotesi maghrebini nata da un depistaggio e la pattuglia in appoggio che non c’era : La pattuglia in appoggio che non c’è, due pusher ricercati e il depistaggio del loro tramite, che ha denunciato il furto dello zaino al 112 dicendo di essere stato aggredito da due maghrebini. Ma lui sapeva che quei due erano americani, e li conosceva. Sono questi i nuovi elementi chiave della vicenda che ha portato all’accoltellamento e alla morte del vice brigadiere Mario Rega Cerciello, per la quale sono indagati con ...

Carabiniere ucciso : convalidato il fermo dei due americani : Restano in carcere Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort, i due cittadini americani accusati dell'uccisione del vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il gip di Roma, Chiara Gallo, ha convalidato il fermo per i due, accusati anche di concorso in tentata estorsione.